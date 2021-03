Birmanie-Au moins 14 personnes tuées dans un quartier de Rangoun

(.)

14 mars (Reuters) - Les forces de sécurité birmanes ont tué au moins 14 personnes en ouvrant le feu dimanche sur des manifestants dans un quartier industriel de Rangoun, rapportent des médias locaux.

Trois autres personnes au moins ont perdu la vie dans d'autres régions du pays, secoué par un vaste mouvement de contestation du coup d'Etat militaire du 1er février dernier.

Selon la télévision publique birmane, un policier a également trouvé la mort au cours d'une des journées les plus meurtrières depuis le putsch.

L'ambassade de Chine en Birmanie a réclamé la protection des biens et ressortissants chinois après l'incendie de deux usines textiles appartenant à des investisseurs chinois. Elle a ajouté que de nombreux employés avaient été blessés.

Alors que les manifestations se succèdent depuis maintenant six semaines, les forces de sécurité ont tiré sur des protestataires à Hlaingthaya, un quartier pauvre de Rangoun abritant des migrants venus de tout le pays.

L'agence de presse Myanmar Now a fait état d'un bilan de 14 morts, citant l'hôpital local et un secouriste.

D'autres médias locaux ont avancé un bilan plus lourd.

La junte militaire a annoncé l'instauration de la loi martiale dans le district.

Doctor Sasa, un élu de l'assemblée dissoute par l'armée lors de sa prise du pouvoir, a exprimé sa solidarité avec les habitants. "Les assaillants, les ennemis du peuple du Myanmar, le diabolique conseil administratif d'Etat (qui dirige le pays depuis le coup d'Etat), devront rendre des comptes pour chaque goutte de sang versé", a-t-il dit dans un message.

Selon Myanmar Now, citant des habitants, trois usines de Hlaingthaya ont été incendiées.

"Des usines d'entreprises chinoises ont été pillées et détruites et de nombreux personnels chinois ont été blessés et pris au piège", a déclaré l'ambassade de Chine en Birmanie, qualifiant la situation de "très grave".

Au moins trois morts ont été dénombrées ailleurs dans le pays, notamment à Mandalay et à Bago, où un policier est décédé selon la télévision publique MRTV, le deuxième policier tué depuis le début des manifestations.

Depuis le début des manifestations contre la junte, plus de 80 personnes ont été tuées tandis que plus de 2.100 personnes ont été arrêtées.

S'exprimant à la population birmane via Facebook, le leader du gouvernement civil parallèle a déclaré qu'il essayait de donner à la population le droit de se défendre contre la junte.

Mahn Win Khaing Than a qualifié la journée de samedi, au cours de laquelle au moins treize personnes ont été tuées par les forces de sécurité, comme l'un "des plus sombres moments pour la nation". (Bureaux de Reuters, version française Matthieu Protard et Jean-Stéphane Brosse)