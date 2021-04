Birmanie-Des travailleurs humanitaires arrêtés, intimidés et blessés, selon la Croix-Rouge

1er avril (Reuters) - Des employés de la Croix-Rouge ont été arrêtés, intimidés et blessés en Birmanie, alors qu'ils tentaient de soigner les victimes civiles, qui sont de plus en plus nombreuses, a déclaré jeudi la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

L'organisation se dit profondément préoccupée par la crise humanitaire qui s'aggrave deux mois après la prise du pouvoir par l'armée. Plus de 500 civils auraient été tués alors que les forces armées répriment les manifestations.

Les équipes de la Croix-Rouge ont fourni des soins à plus de 2.000 personnes, selon un communiqué. Elles ont également été prises pour cible.

"Des secouristes et des médecins de la Croix-Rouge birmane ont été injustement arrêtés, intimidés ou blessés, et des biens et des ambulances de la Croix-Rouge ont été endommagés. C'est inacceptable", a déclaré Alexander Matheou, directeur régional de la FICR pour la région Asie-Pacifique.

Alexander Matheou a ajouté que "les agents de santé ne devraient jamais être une cible. Ils devraient bénéficier d'un accès humanitaire sans restriction aux personnes dans le besoin."

La déclaration n'identifiait pas de groupe responsable des attaques et un porte-parole de la Croix-Rouge s'est refusé à tout autre commentaire.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des membres des forces de sécurité agressant et maltraitant des médecins et, dans au moins un cas, tirant sur une ambulance. Reuters n'a pas pu vérifier ces vidéos de manière indépendante.

La Croix-Rouge a averti que la crise en Birmanie constituait une menace sanitaire plus large, avec un effondrement des services de base tels que les transports et les services bancaires, qui pourrait rendre difficile le maintien de ses programmes humanitaires.

Les troubles menacent également les efforts visant à endiguer l'épidémie de COVID-19, avec une forte baisse des tests, de la traçabilité et des traitements.

"Nous pourrions être confrontés à une tempête en Birmanie, où une nouvelle vague d'infections par le COVID-19 se heurterait à une crise humanitaire de plus en plus grave qui s'étendrait à tout le pays", a déclaré Alexander Matheou. (Matthew Tostevin; version française Camille Raynaud)