Birmanie-Deux morts et des blessés lors de manifestations

28 février (Reuters) - La police birmane a ouvert le feu sur des manifestants dimanche à Rangoun et à Dawei, faisant deux morts et plusieurs blessés, a-t-on appris auprès d'un médecin et d'un politicien.

Selon le politicien Kyaw Min Htike et le Dawei Watch, un homme aurait été tué et plus d'une dizaine de personnes auraient été blessées dans la ville du sud du pays.

A Rangoun, un homme est décédé à l'hôpital après avoir reçu une balle dans la poitrine, d'après une source médicale qui ne souhaitait pas être identifiée.

La police et un porte-parole de l'armée birmane n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

La Birmanie est le théâtre d'importantes manifestations depuis la prise de pouvoir de la junte militaire qui a placé en détention la dirigeante élue Aung San Suu Kyi ainsi que plusieurs membres de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie (LND).

A Rangoun, la police a eu recours à des grenades assourdissantes et lacrymogènes et a tiré en l'air pour disperser les manifestants.

Trois personnes sont décédées depuis le début de la contestation. Selon l'armée, un policier a trouvé la mort lors d'affrontements en marge des manifestations. (Bureau de Reuters, Robert Birsel; version française Camille Raynaud)