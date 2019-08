Birmanie-Dix morts et des dizaines de disparus après un glissement de terrain

RANGOUN, 10 août (Reuters) - Au moins dix personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres sont portées disparues après qu'un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies a enseveli des habitations et des bâtiments dans le sud de la Birmanie, a-t-on appris vendredi auprès des autorités et des services de secours.

De fortes pluies frappent depuis plusieurs jours le sud de la Birmanie, entraînant des inondations qui ont contraint, selon l'Onu, 12.000 personnes à fuir la zone.

Un représentant de la municipalité de Paung a déclaré à Reuters que la mort de cinq hommes et cinq femmes avait été confirmée après un glissement de terrain dans le village Thaphuy Kone.

Selon un membre des services de secours, le bilan est de 17 morts et devrait s'alourdir. (Th Thu Ang et Zaw Naing Oo; Jean Terzian pour le service français)