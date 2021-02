Birmanie-Guterres (ONU) demande à l'armée de respecter la volonté du peuple

NEW YORK, 1er février (Reuters) - Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, condamne fermement la détention de la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi et d'autres représentants politiques, et "exhorte le commandement de l'armée à respecter la volonté du peuple birman", a déclaré dimanche le porte-parole de l'Onu.

L'armée birmane, dénonçant une fraude lors des élections législatives de novembre dernier, a pris le pouvoir lundi et annoncé l'instauration de l'état d'urgence pour un an. Aung San Suu Kyi et des dirigeants de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie (NLD), ont été arrêtés à l'aube.

"Ces événements représentent un sérieux revers pour les réformes démocratiques", a dit Stephane Dujarric. "Tous les dirigeants doivent agir dans l'intérêt supérieur de la réforme démocratique en Birmanie, ouvrir un dialogue constructif, s'abstenir de toute violence et respecter complètement les droits humains et libertés fondamentales". (Michelle Nichols; version française Jean Terzian)