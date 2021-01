Birmanie-L'armée tente d'apaiser les craintes de coup d'Etat

par Shoon Naing

YANGON, 30 janvier (Reuters) - L'armée birmane a fait savoir samedi qu'elle protégerait et respecterait la constitution et agirait conformément à la loi du pays, une déclaration de nature à apaiser les craintes selon lesquelles elle pourrait tenter de prendre le pouvoir.

Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres et les ambassades occidentales en Birmanie ont fait part vendredi de leurs inquiétudes quant à la possibilité d'une intervention de l'armée en Birmanie, pays dirigé par l'armée pendant 49 ans après un coup d'État en 1962.

Connue localement sous le nom de Tatmadaw, l'armée a déclaré que les récentes remarques de son commandant en chef - le général Min Aung Hlaing - au sujet de l'abolition de la constitution avaient été mal interprétées.

"Le Tatmadaw protège la constitution de 2008 et agira conformément à la loi", a-t-elle indiqué. "Certaines organisations et certains médias ont présumé ce qu'ils voulaient et ont écrit que Tatmadaw abolirait la constitution."

Le parti au pouvoir de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) d'Aung San Suu Kyi, qui a remporté les élections de novembre, a déclaré que la déclaration de l'armée était une "explication appropriée".

Le pays a connu cette semaine un regain de tensions politiques lorsqu'un porte-parole militaire a refusé d'exclure un coup d'État, quelques jours à peine avant la convocation d'un nouveau Parlement, avertissant que les forces armées pourraient "prendre des mesures" si leurs plaintes relatives à une fraude électorale présumée n'étaient pas traitées.

La commission électorale birmane a rejeté jeudi ces allégations en affirmant qu'il n'y avait pas d'erreurs suffisamment importantes pour affecter le résultat du scrutin. (Version française Benjamin Mallet)