Birmanie-L'envoyée spéciale de l'ONU demande au Conseil de sécurité d'agir pour éviter un "bain de sang"

WASHINGTON, 31 mars (Reuters) - L'envoyée spéciale des nations unies pour la Birmanie, Christine Schraner Burgener, a déclaré mercredi lors d'une session du Conseil de sécurité des Nations unies qu'un "bain de sang est imminent" en raison de l'intensification de la répression militaire contre les manifestants protestant après le coup d'Etat du 1er février.

Christine Schraner Burgener a déclaré lors d'une session à huis clos du Conseil, composé de 15 membres, que les militaires qui se sont emparés du pouvoir n'étaient pas en mesure de gérer le pays, et a prévenu que la situation sur le terrain ne ferait qu'empirer, selon des commentaires communiqués aux journalistes.

"(Il faut) envisager tous les outils disponibles pour prendre des mesures collectives et faire ce qui est juste, ce que le peuple birman mérite et empêcher une catastrophe au coeur de l'Asie", a-t-elle déclaré.

La Grande-Bretagne a demandé cette réunion aux Nations unies à New York après l'aggravation de la violence en Birmanie.

Au moins 521 civils ont été tués lors des manifestations contre le coup d'État, dont 141 samedi, le jour le plus sanglant depuis le début des troubles, selon l'Association d'assistance aux prisonniers politiques (AAPP).

Des combats ont également éclaté entre l'armée et des insurgés issus de minorités ethniques dans les régions frontalières. Des réfugiés fuient les troubles et cherchent la sécurité dans les pays voisins.

"Ces actions violentes commises par l'armée sont totalement inacceptables et exigent de la part de la communauté internationale une réponse forte", a déclaré l'ambassadrice de Grande-Bretagne aux Nations unies, Barbara Woodward, lors d'une conférence de presse virtuelle après la session du Conseil.

Jusqu'à présent, le Conseil de sécurité a publié deux déclarations exprimant son inquiétude et condamnant la violence à l'encontre des manifestants, mais a renoncé à condamner la prise du pouvoir par l'armée comme un coup d'État et à menacer la Birmanie de nouvelles actions en raison de l'opposition de la Chine, de la Russie, de l'Inde et du Vietnam. (version française Camille Raynaud)