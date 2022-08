Birmanie-L'état d'urgence prolongé de six mois-médias officiels

1 août (Reuters) - Le chef de la junte au pouvoir en Birmanie, Min Aung Hlaing, va étendre l'état d'urgence dans le pays pour une durée de six mois, ont rapporté lundi les médias officiels.

La junte birmane a déclaré l'état d'urgence après le putsch militaire du 1er février 2021. Ce coup d'état a chassé la dirigeante démocratiquement élue Aug San Suu Kyi après une décennie de réformes démocratiques qui ont permis l'ouverture de ce pays du Sud-Est asiatique longtemps isolé.

"Les membres (du Conseil de sécurité) ont approuvé à l'unanimité la proposition visant à étendre la durée de l'état d'urgence pour six mois supplémentaire", a indiqué le quotidien Global New Light of Myanmar.

Le coup d'Etat militaire a plongé le pays dans le chaos, déclenchant un vaste mouvement de protestation.

(Reportage rédaction de Reuters, rédigé par Ed Davies; version française Camille Raynaud)