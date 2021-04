Birmanie-L'insécurité alimentaire augmente alors que la crise s'aggrave-Onu

21 avril (Reuters) - L'insécurité alimentaire augmente fortement en Birmanie à la suite du coup d'État militaire du 1er février et de l'aggravation de la crise financière, et des millions de personnes supplémentaires devraient souffrir de la faim dans les mois à venir, selon les Nations unies jeudi.

Jusqu'à 3,4 millions de personnes supplémentaires auront du mal à se procurer de la nourriture au cours des trois à six prochains mois, les zones urbaines étant les plus touchées par les pertes d'emplois, notamment dans les secteurs de l'industrie manufacturière, de la construction et des services, selon une analyse du Programme alimentaire mondial (PAM).

"De plus en plus de personnes pauvres ont perdu leur emploi et n'ont pas les moyens de se nourrir", a déclaré Stephen Anderson, directeur du PAM, dans un communiqué. (Poppy McPherson; version française Camille Raynaud)