Birmanie-La Chine prévoit de financer des projets de développement en accord avec la junte

11 août (Reuters) - La Chine va transférer plus de six millions de dollars au gouvernement birman afin de financer des projets de développement dans le pays, annonce mercredi le ministère birman des Affaires étrangères.

Contrairement aux pays occidentaux, qui ont condamné la prise de pouvoir de la junte le 1er février dernier, la Chine a déclaré que ses priorités étaient la stabilité et la non-ingérence chez son voisin.

Le ministère birman des Affaires étrangères a déclaré que les fonds envoyés par la Chine seraient utilisés dans les secteurs de la culture, de l'agriculture, de la science, du tourisme et de la prévention des catastrophes naturelles.

Un accord a été signé lundi avec l'ambassadeur chinois en Birmanie, était-il dit dans un communiqué. L'ambassade chinoise a confirmé la signature de l'accord sur sa page Facebook.

Les opposants à la junte ont accusé la Chine de soutenir la prise de pouvoir militaire au cours de laquelle Aung San Suu Kyi, la dirigeante élue, a été destituée et placée en détention. Pékin a rejeté ces accusations et a déclaré qu'elle soutenait la diplomatie régionale dans cette crise.

