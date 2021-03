Birmanie-Les USA appellent à la libération d'un journaliste d'AP

WASHINGTON, 3 mars (Reuters) - Les Etats-Unis ont appelé les autorités militaires birmanes à libérer un reporter de l'agence de presse américaine Associated Press (AP) ainsi que cinq autres journalistes, arrêtés alors qu'ils couvraient les manifestations contre le coup d'Etat du 1er février.

Le porte-parole du département d'Etat, Ned Price, s'est dit "révulsé et consterné" par les rapports et les images de la répression des manifestations qui ont fait 38 morts.

Thein Zaw, un journaliste birman travaillant pour AP, fait partie des six journalistes qui ont été arrêtés pour "troubles à l'ordre public" pendant les manifestations.

"Nous sommes très inquiets de voir les attaques et les arrestations auxquelles sont soumis les journalistes", a déclaré Ned Price. "Nous demandons à l'armée de relâcher immédiatement ces personnes et de cesser d'intimider et de harceler les journalistes et d'autres injustement détenus pour avoir simplement fait leur travail."

"Nous appelons tous les pays à s'exprimer d'une même voix pour condamner les violences commises par l'armée birmane contre son peuple et pour faire en sorte qu'elle soit tenue pour responsable de ses actes", a-t-il ajouté. (Humeyra Pamuk, Doina Chiacu et Simon Lewis; version française Camille Raynaud)