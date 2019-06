Birmanie-Les autorités coupent internet dans l'Etat de Rakhine

RANGOUN, 22 juin (Reuters) - Les autorités birmanes ont ordonné aux compagnies télécoms de couper internet dans l'ouest du pays, théâtre d'insurrections armées, a déclaré samedi l'une d'entre elles, le groupe Telenor.

Le ministère des Transports et Communications a enjoint à toutes les sociétés de télécommunications de suspendre "temporairement" les services internet dans neuf cantons des Etats de Rakhine (anciennement appelé Arakan) et de Chin en raison de "troubles à la paix et de l'utilisation d'internet pour coordonner des activités illégales", selon Telenor.

L'interruption a pris effet vendredi, précise le groupe dans un communiqué.

"Telenor Myanmar a demandé des éclaircissements sur les motifs de cette décision et souligné que la liberté d'expression grâce à l'accès aux services télécoms devrait être maintenue pour des raisons humanitaires", ajoute le texte.

Le ministère n'a pas souhaité faire de commentaire.

Les combats entre les forces de sécurité birmanes et les insurgés bouddhistes de l'Armée d'Arakan (AA), qui réclame une plus grande autonomie pour cet Etat où l'ethnie rakhine est majoritaire, ont chassé de leurs foyers plusieurs dizaines de milliers de personnes depuis novembre, selon les Nations unies.

C'est également en Arakan que l'armée birmane a lancé en 2017 une campagne de répression meurtrière qui a conduit plus de 730.000 Rohingyas, minorité musulmane apatride, à fuir au Bangladesh.

Une grande partie de la région est interdite aux journalistes et à la plupart des agences humanitaires. (Shoon Naing Jean-Stéphane Brosse pour le service français)