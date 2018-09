Birmanie-Les deux journalistes de Reuters condamnés à 7 ans de prison

RANGOUN, 3 septembre (Reuters) - Deux journalistes birmans de l'agence Reuters ont été condamnés lundi à sept ans de prison pour détention de secrets d'Etat, à l'issue d'un procès considéré comme un test des progrès de la Birmanie vers la démocratie.

Wa Lone, 32 ans, et Kyaw Soe Oo, 28 ans, ont été reconnus coupables d'avoir enfreint la loi sur les secrets d'Etat, qui date de l'ère coloniale, lorsqu'ils se sont procurés des documents relatifs aux forces de sécurité birmanes.

"Les accusés (...) ont enfreint la loi sur les secrets d'Etat section 3.1.c et sont condamnés à sept ans de prison. Le temps qu'ils ont déjà passé en prison depuis le 12 décembre sera pris en considération", a déclaré le juge du tribunal de Rangoun, Ye Lwin.

Au moment de leur arrestation le 12 décembre dernier, ils menaient une enquête sur l'assassinat de dix Rohingyas, des musulmans apatrides, dans un village de l'Etat d'Arakan, dans l'ouest de la Birmanie, au cours d'une opération de l'armée.

Pour le président et rédacteur en chef de Reuters, Stephen J. Adler, c'est "un triste jour pour la Birmanie, les journalistes Wa Lone et Kyaw Soe Oo et la presse partout dans le monde". (Antoni Slodkowski; Arthur Connan pour le service français)