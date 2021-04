Birmanie-Les forces de sécurité tuent plus de 80 manifestants

10 avril (Reuters) - Les forces de sécurité birmanes ont tué plus de 80 manifestants anti-coup d'État près de Rangoun jeudi soir et vendredi, selon le groupe de surveillance de l'Association d'assistance aux prisonniers politiques (AAPP) et un média local.

Les forces de sécurité ont employé des grenades à fusil pour disperser une manifestation dans la ville de Bago, ont précisé des témoins et la presse.

Selon l'AAPP et le portail d'information Myanmar Now, 82 personnes ont été tuées. (Equipes de Reuters, version française Benjamin Mallet)