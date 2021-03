Birmanie-Les manifestations reprennent après des raids nocturnes

6 mars (Reuters) - Des milliers de personnes sont descendus dans les rues de Birmanie dimanche pour protester contre le coup d'Etat malgré des raids nocturnes effectués par les forces de sécurité à Rangoun.

La plus grande manifestation s'est tenue à Mandalay et des contestataires se sont aussi rassemblés à Rangoun, Kale ou à Dawei dans le sud du pays.

Le pays d'Asie du Sud-Est est plongé dans la tourmente depuis que l'armée a renversé et arrêté la dirigeante élue Aung San Suu Kyi le 1er février, avec des manifestations et des grèves quotidiennes qui bloquent l'économie et l'administration.

Tôt dimanche, des soldats et des forces de police ont patrouillé dans plusieurs quartiers de Rangoun, tirant des coups de feu, ont rapporté des résidents.

Sithu Maung, un membre du Parlement dissout, a écrit dans un message sur Facebook que les soldats recherchaient un avocat ayant travaillé pour la Ligue nationale pour la démocratie (LND), le parti d'Aung San Suu Kyi, mais qu'ils n'avaient pas réussi à le localiser.

Reuters n'a pas été en mesure de contacter la police pour obtenir un commentaire.

Un porte-parole de la junte n'a pas répondu à des demandes de commentaires.

(Bureau de Reuters, Matthew Tostevin et Raju Gopalakrishnan; version française Camille Raynaud)