Birmanie-Les ministres des Affaires étrangères du G7 condamnent la répression des manifestations

PARIS, 23 février (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères des pays formant le G7 ont dit mardi condamner "fermement" les actes de violence des forces de sécurité birmanes lors des manifestations pacifiques protestant contre le récent coup d'Etat militaire dans le pays.

"L'armée et la police doivent faire preuve de la plus grande retenue et respecter les droits de l’Homme et le droit international", indiquent-ils dans une déclaration conjointe.

"Il est inacceptable d'utiliser des munitions réelles contre des personnes non armées. Quiconque répond par la violence à des manifestations pacifiques doit rendre des comptes", est-il ajouté.

Les ministres des Affaires étrangères du G7 demandent un "accès humanitaire complet" aux personnes les plus vulnérables et appellent de nouveau à la libération "immédiate et inconditionnelle" de la dirigeante Aung San Suu Kyi et du président birman, Win Myint.

Depuis le coup d'Etat de la junte militaire au début du mois, des manifestations quotidiennes ont lieu pour protester contre la prise de pouvoir de l'armée. Elles ont été durement réprimées par les forces de l'ordre.

Jusqu'ici, trois manifestants ont été tués, dont deux ont été mortellement blessés par balles dans la ville de Mandalay samedi. Une femme est également décédée vendredi après avoir été touchée par balles dans la capitale, Naypyitaw. (Blandine Hénault)