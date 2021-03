Birmanie/Manifestations-Les forces de sécurité tuent plus de 90 personnes

27 mars (Reuters) - Les forces de sécurité birmanes ont tué plus de 90 personnes samedi, faisant de cette journée de manifestations l'une des plus sanglantes depuis le coup d'état militaire du 1er février, ont rapporté des médias et des témoins.

Cette répression brutale est intervenue pendant la "Journée des forces armées". Durant une parade organisée à cette occasion dans la capitale Naypyitaw, le leader de la junte, le général Min Aung Hlaing, a déclaré que l'armée protégerait la population et prendrait le chemin de la démocratie.

La télévision d'Etat avait indiqué vendredi que les manifestants risquaient d'être abattus "dans la tête et dans le dos". Ceux-ci ont néanmoins bravé la menace et défilé dans les rues de plusieurs villes, dont Yangon et Mandalay, pour protester contre le coup d'état qui a porté les militaires au pouvoir.

Selon le portail "Myanmar Now", 91 personnes à travers le pays ont été tuées par les forces de sécurité.

Un garçon, dont les médias locaux ont rapporté qu'il n'avait que cinq ans, fait partie des 29 personnes au moins tuées à Mandalay. Au moins 24 personnes ont également trouvé la mort à Yangon, a ajouté Myanmar Now.

Reuters n'a pas pu vérifier indépendamment le nombre de personnes tuées. Un porte-parole de l'armée n'a pas répondu aux appels sollicitant un commentaire.

Les militaires ont pris le pouvoir le 1er février en Birmanie et le pays est confronté depuis à un mouvement de contestation marqué par des grèves et des manifestations à travers le pays.

"Aujourd'hui est un jour de honte pour les forces armées", a dit Dr. Sasa, porte-parole d'un groupe d'opposants à la junte militaire mis en place par des parlementaires déposés lors du coup d'état.

"Les généraux sont en train de célébrer le Jour des forces armées après avoir tué plus de 300 civils innocents", a-t-il ajouté, en référence au bilan total estimé depuis le début des manifestations.

(Raju Gopalakrishnan, Gilles Guillaume pour la version française)