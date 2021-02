Birmanie-Réunion vendredi du Bureau des droits de l'homme de l'Onu

GENEVE, 9 février (Reuters) - Le Bureau des droits de l'homme de l'Onu tiendra vendredi une session spéciale pour discuter de la crise en Birmanie, ont annoncé lundi les Nations unies, alors que l'armée birmane a pris le pouvoir la semaine dernière et placé en détention la dirigeante démocratiquement élue Aung San Suu Kyi.

La Grande-Bretagne et l'Union européenne avaient demandé plus tôt dans la journée la tenue d'une réunion, une requête soutenue par 19 des 47 membres du Bureau, principalement des pays occidentaux ainsi que le Japon et la Corée du Sud, a indiqué l'Onu dans un communiqué.

Parmi les 28 pays observateurs favorables à cette réunion se trouvent les Etats-Unis, qui ont annoncé lundi leur intention de réintégrer le Bureau des droits de l'homme de l'Onu, dont l'ancien président Donald Trump les avait retirés en juin 2018.

D'après des diplomates, un projet de résolution devant être soumis au vote vendredi est actuellement en discussion. (Stephanie Nebehay et Emma Farge; version française Jean Terzian)