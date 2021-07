DGAP-News: Bit2me / Mot-clé(s) : Identité

Bit2me: L'ancien PDG de Coinbase UK, Zeeshan Feroz, rejoint Bit2Me



26.07.2021 / 08:00



L'ancien PDG de Coinbase UK, Zeeshan Feroz, rejoint Bit2Me Zeeshan Feroz rejoindra la société fondée par Leif Ferreira et Andrei Manuel en tant que conseiller en stratégie. Avec cette récente incorporation, la société vise à se positionner comme la nouvelle plateforme numéro un d'échange de crypto-monnaies en Europe. Madrid La plateforme espagnole de crypto-monnaies Bit2Me annonce l'arrivée de Zeeshan Feroz en tant que conseiller stratégique au sein de son équipe. Le cadre, qui était chargé d'établir et de développer les activités de Coinbase en dehors des États-Unis, apportera sa vaste expérience dans le secteur des crypto-monnaies et de la finance. Aux côtés des fondateurs de Bit2Me, Leif Ferreira et Andrei Manuel, Feroz vise à positionner la société comme première plateforme espagnole d'échange de crypto-monnaies en Europe. Coinbase, dont le siège social se trouve à San Francisco (États-Unis), est le plus grand acteur de crypto trading et propose l'échange de crypto-monnaies et de monnaie fiduciaire dans plus de 30 pays, ainsi que le stockage et la gestion d'actifs numériques dans 190 autres pays. En avril dernier, Coinbase est entrée en bourse avec une valorisation de près de 100 milliards de dollars. Lorsqu'il était PDG de Coinbase, Zeeshan a aidé l'entreprise à établir une solide base opérationnelle en Europe et à devenir le principal fournisseur de services de crypto-monnaies pour les particuliers et les clients institutionnels dans le monde. Auparavant, Zeeshan a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de responsable mondial des paiements chez la société de financement participatif Tilt.com, rachetée depuis par Airbnb, et celui de vice-président des ventes chez Paysafe Group. La signature de Zeeshan est une étape importante pour le secteur espagnol des crypto-monnaies et témoigne de la croissance exponentielle que connaît cet écosystème dynamique, ainsi que de la capacité de Bit2Me à attirer les talents. À ce jour, l'entreprise a embauché plus d'une centaine de personnes et prévoit d'ajouter un maximum d'employés en 2022. En outre, Bit2Me compte près de 250 000 clients dans plus de 100 pays. Bit2Me propose plus de 20 services pour acheter, vendre et gérer le suivi de ses 67 monnaies virtuelles et euros, notamment le Bitcoin, l'Ethereum, le Cardano ou le Polkadot, parmi beaucoup d'autres. L'un des derniers produits annoncés par la société est Bit2Me Pay, un nouveau service gratuit et instantané de transfert de crypto-monnaies et d'euros qui fonctionne par e-mail ou par numéro de téléphone. En outre, Bit2Me prévoit de lancer d'autres produits cette année afin d'accroître son offre et de s'imposer comme la meilleure plateforme de crypto-monnaies en Europe. Contact Vicky Salas media@bit2me.com

