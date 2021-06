DGAP-News: BitDAO / Mot-clé(s) : Devise cryptée / Chaîne à blocs

BitDAO réunit 230 M $ pour lancer l'un des plus grands DAO au monde



? BitDAO a réalisé une vente privée de plus de 230 M $ avec des principaux acteurs (Peter Thiel, Founders Fund, Pantera Capital et Dragonfly Capital) et d'autres partenaires

? Bybit a annoncé des contributions périodiques à BitDAO

? BitDAO vise à utiliser ses importantes ressources financières et humaines pour accroître l'innovation, la collaboration et la croissance dans l'espace DeFi

VILLE DE PANAMÁ, PANAMÁ - Media OutReach - 16 juin 2021 - BitDAO, l'une des plus grandes organisations autonomes et décentralisées au monde, a réalisé une vente privée de 230 millions de dollars avec les partenaires initiaux menés par Peter Thiel, Founders Fund, Pantera Capital et Dragonfly Capital. D'autres participants au projet sont Alan Howard, Jump Capital, Spartan Group, Fenbushi et Kain Warwick de Synthetix, parmi plus de 20 institutions et projets DeFi au total.

BitDAO joue le rôle charnière dans la croissance de l'économie tokénisée décentralisée

BitDAO vise à promouvoir et à propulser l'adoption massive des finances ouvertes et de l'économie tokénisée décentralisée.

En tant que promoteur initial de BitDAO, Bybit a annoncé une contribution de 2,5 points de base de son volume des transactions des contrats futurs à la trésorerie de BitDAO, dont le taux habituel escompté de janvier à mai 2021 est supérieur à 1 milliard de dollars par an. Les contributions périodiques de Bybit à BitDAO évolueront avec la croissance des affaires de Bybit et la croissance globale du secteur de la cryptomonnaie.

Objectif initial de BitDAO : fournir des fonds, la R&D et la liquidité

BitDAO accorde tout son soutien à DeFi et affectera d'importantes ressources financières et humaines pour stimuler la croissance de DeFi, en particulier le financement, la R&D et la liquidité.

BitDAO vise à soutenir les technologies de chaîne de blocs au moyen des aides (à la Gitcoin) et les projets existants et émergents via token swaps.

Les centres de R&D affiliés de BitDAO ont l'intention d'utiliser des centaines de talents pour aider à concevoir des innovations et de relever les défis techniques auxquels le secteur est confronté.

La trésorerie de BitDAO, avec les contributions périodiques, sera l'une des plus grandes masses patrimoniales contrôlées par un DAO. Ce patrimoine peut être utilisé pour fournir de la liquidité aux partenaires et amorcer de nouveaux protocoles tels que les échanges décentralisés (DEX), protocoles de prêt et protocoles synthétiques.

Un innovateur pour les innovateurs

En coopération avec des partenaires DeFi et CeFi à travers le monde, BitDAO cherche à propulser la croissance du système économique global, au lieu d'une seule chaine propriétaire.

BitDAO collaborera avec des innovateurs pour stimuler l'économie tokénisée décentralisée et façonner l'avenir des finances au profit de tous ses participants.

À propos de BitDAO

BitDAO est l'une des plus récentes et des plus grandes organisations autonomes et décentralisées au monde, créée dans le but d'égaliser les chances économiques de chaque personne dans le monde grâce à l'accélération de l'économie tokénisée décentralisée.

Avis de non-responsabilité :

Le présent communiqué ne doit pas être publié ni distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle la publication ou la distribution est interdite par la loi. Le présent communiqué a un caractère purement informatif et ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement ni une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un actif ou d'un titre en cryptomonnaie. Aucun titre ne peut être proposé ou vendu aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou exemption d'enregistrement en vertu de l'United States Securities Act de 1933, tel que modifié périodiquement, et toute offre publique de titres à faire aux États-Unis sera faite par l'intermédiaire d'un prospectus qui peut être obtenu auprès de l'émetteur ou le détenteur vendeur de ces titres et qui contient des informations détaillées relatives à la société et ses dirigeants ainsi que les comptes financiers.

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives, qui sont des déclarations qui ne portent pas sur des faits historiques. Par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et incertitudes difficiles à prévoir et susceptibles de faire diverger considérablement les résultats réels des déclarations prospectives. BitDAO n'est pas tenue de mettre à jour ses déclarations prospectives pour refléter les événements ou circonstances postérieurs au présent communiqué ou pour refléter les nouvelles informations ou la survenance d'événements imprévus.

