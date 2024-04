Dans la nuit du 19 au 20 avril 2024, le 4e halving a bien eu lieu au bloc 840 000. Désormais, alors qu’environ 900 bitcoins étaient distribués aux mineurs chaque jour (6,25 BTC par bloc - soit environ toutes les 10 minutes) depuis 2020, c’est maintenant environ 450 bitcoins qui seront émis chaque jour (3,125 BTC par bloc) jusqu’au prochain halving, en 2028.

Le lendemain de cet événement, le 20 avril, les mineurs de bitcoins ont cumulé des revenus records, s'élevant à environ 107 millions de dollars grâce aux récompenses de blocs et aux frais de transaction, qui représentent les petites quantités de bitcoin payées aux mineurs pour valider une transaction en l'incluant dans le dernier bloc.

Cette envolée des frais de transactions s'explique en partie par l'introduction du protocole “Runes” du développeur Casey Rodarmor – conçu pour créer des jetons fongibles sur Bitcoin – qui a été mis en service lors du halving, et était censé être l'antidote à la réduction des récompenses de blocs, notamment en faisant grimper les frais de transaction.

Le lancement de “Runes” s'est accompagné d'une hausse significative des frais de transaction pendant quelques heures. Les frais ont grimpé en flèche pour atteindre un pic de 2 750 satoshis par octet virtuel, soit environ 240 dollars par transaction. Et il y a un détail intéressant à propos du bloc 840 000 : alors que les principaux pools miniers s'arrachaient ce bloc, c'est l'outsider ViaBTC - avec 14 % de la distribution du taux de hachage - qui l'a capturé, recevant un record de 37,6 BTC en frais de transaction, plus la récompense de 3,25 BTC. Signe que beaucoup d’acteurs du marché voulaient inscrire des transactions dans ce bloc 840 000 malgré des frais exorbitants.

Mais, désormais, les frais ont largement diminué pour atteindre environ 10 dollars en fonction de la priorisation des transactions sur le réseau. Cela s’explique en partie par une baisse drastique de 50% des prix planchers de la collection NFT "Runes", signe que l’engouement n’a pas été durable.

Frais de transaction sur Bitcoin - Lundi 22 avril

Mempool.space

Par ailleurs, l'indice hashprice, qui est une mesure créée par Luxor pour quantifier le montant qu'un mineur peut s'attendre à gagner avec une quantité spécifique de hashrate (puissance de calcul), a également chuté de 182,98 dollars par hachage/jour à 76 dollars, un niveau inférieur à celui d'avant le halving.

Indice Hashprice

Luxor

Plus globalement, pour les mineurs, cette augmentation des frais est une aubaine, mais pour les utilisateurs quotidiens et les fervents partisans de Bitcoin, la situation est différente. La réalité est dure : payer plus de 10 dollars - parfois 240 dollars en pleine euphorie spéculative - pour une transaction bitcoin de faible priorité est impraticable pour presque tout le monde.

Cela souligne les défis complexes que Bitcoin, et plus largement de nombreuses blockchains, doivent relever pour être adoptées par le grand public - tout en conservant la sécurité et la décentralisation évidemment. Le fait d'être l'actif le plus important du marché ne protège pas le bitcoin de la spéculation, de la congestion et des autres problèmes de croissance que connaissent toutes les chaînes.

Bien que Bitcoin ne puisse pas arrêter la progression des collections de NFT sur son réseau - comme Ordinals et Runes - ce qui peut s'accompagner d'une augmentation des frais de transaction, il peut soit adopter des outils tels que le Lightning Network, qui est une solution de couche 2 (Layer 2) de Bitcoin, pour en atténuer l'impact, soit laisser la spéculation se dérouler naturellement.

En ce qui concerne les frais de transaction, cette situation marque l'aube d'une nouvelle ère plutôt que la fin d'une ère existante. Les critiques que les défenseurs du bitcoin ont historiquement formulées à l'encontre d'autres blockchains, comme Ethereum ou Solana, pour leur problème de congestion et d'évolutivité, sont désormais une blessure auto-infligée. Même si l'engouement actuel s'estompe, la question des frais élevés restera un défi à long terme.