Dans le monde des crypto-actifs, où les géants comme Coinbase ou Binance volent souvent la vedette, Bitcoin Depot a fait son entrée en bourse plutôt discrètement. Coté au NASDAQ (BTM), cet outsider a pourtant entamé son parcours boursier, grâce à une fusion SPAC en 2022. Mais au fur et à mesure que les pages du calendrier se tournaient, la situation s'est dégradée : l'action a chuté de 70 %. Zoom sur BTM.

Bitcoin Depot : Le fantasme de la cash machine ?



Perdons pas de temps. Place à la performance de l'action BTM.

c'est pas beau à voir

En épluchant le dossier, on ne peut s'empêcher de se poser une question : quelle est la véritable proposition de valeur derrière la trajectoire en spirale de Bitcoin Depot ?





Présenté comme le champion des "financièrement invisibles", autrement dit des individus non bancarisées et sous-bancarisées des États-Unis et du Canada, la raison d'être de Bitcoin Depot réside dans ses distributeurs automatiques de billets (DAB, ou ATM en anglais) de bitcoins, ou "BTM".

Avec un réseau qui frôle la barre de 12 000 machines, celles-ci servent d'intermédiaire entre l'argent liquide traditionnel et le monde énigmatique de la monnaie numérique. Le parcours du client est simple : Il convertit de l'argent liquide en bitcoins dans ces kiosques et le voit apparaître dans le portefeuille numérique de son choix.

Parcours client

BTM

Bien que la société ait développé une application destinée à rationaliser les achats, le portefeuille lui-même n'est pas dépositaire. Lorsqu'un utilisateur dépose de l'argent dans le kiosque, les BTC sortent du portefeuille de Bitcoin Depot et les fonds sont déposés à l'adresse de l'acheteur. En plus des kiosques physiques, la société propose également des achats de BTC hors kiosque via son service BDCheckout, où les clients peuvent acheter du BTC aux caisses des détaillants intégrés ou via des achats par carte de débit directement sur le site Web de la société.

Point positif pour l’entreprise : malgré les montagnes russes de bitcoin sur le marché ces derniers mois, le rythme des transactions de Bitcoin Depot n'a pas été perturbé. Pendant trois trimestres consécutifs, la moyenne des transactions s'est élevée à 200 dollars, ce qui indique que l'entreprise se détache de la volatilité notoire du BTC.

BTM ne connait pas la crise



Les finances de la société

Au deuxième trimestre, Bitcoin Depot a atteint un revenu total de 197,5 millions de dollars, soit une augmentation de 18 % par rapport à l'année précédente. Bien que les coûts n'aient pas augmenté aussi fortement (12%), la marge bénéficiaire brute est passée de 8% l'année dernière à 13%, ce qui est plutôt positif. Pourtant, tout n'était pas au beau fixe. D’un bénéfice net de 4,1 millions de dollars au premier trimestre, on passe à une perte nette de 4 millions de dollars au deuxième trimestre. Le coupable ? Une dépense de 9,2 millions de dollars résultant d'une escapade de financement PIPE (Private Investment in Public Equity) dans la société GSR II Meteora Acquisition.

Un coup d'œil sur l'état de santé financière de l’entreprise laisse entrevoir des nuages de tempête à l'horizon.

Rapport financier de l'entreprise

BTM

Pour rien arranger, d'ici 2025, Bitcoin Depot pourrait se retrouver dans une situation financière dangereuse, aggravée par un prêt de 21 millions de dollars à un taux d'intérêt de 17 %, dont l'échéance est fixée à juin 2026.

Les kiosques ça coûte cher à l’entreprise

C'est ici que les choses se corsent. L'exploitation d'un kiosque n'est pas une sinécure. Contrairement à ses homologues uniquement numériques, Bitcoin Depot doit faire face à des frais généraux tangibles et souvent coûteux. Location, logistique, sécurité - tout cela se traduit par des frais de transaction élevés, souvent supportés par l'utilisateur au bout du compte.

Les murmures de mécontentement sont palpables. Bien que son application conserve une position respectable sur les principales plateformes d'applications, il est impossible de passer sous silence le crescendo des griefs des utilisateurs, qui soulignent principalement les structures de prix exorbitantes.

Et comme on est jamais mieux servi que par soi-même, j’ai tenté l’expérience. En allant directement sur Bitcoin Depot et achetant pour 200 euros de BTC je reçois 0.00702974, soit l’équivalent de 171,48 euros. La société m’a prélevé 28,52 euros de frais, soit 14,26% du montant total. Oui, ça fait beaucoup quand même.



La conversion de 200 euros en BTC

BTM

Ce n'est pas compétitif par rapport à d'autres sociétés comme Moonpay qui rendrait à l'acheteur plus de 185 euros sur un achat de 200 euros, d’autant plus que cette société propose plus d'un seul actif numérique. Mais bien entendu, l’activité des kiosques est majoritairement la source de revenus de Bitcoin Depot, car elle représentait plus de 99,5 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise au cours des 6 premiers mois de 2023.

Et si Bitcoin Depot partait faire dans les contrées lointaines ?



Aucune entreprise, en particulier dans le domaine volatile des cryptomonnaies, n'est à l'abri des risques. Qu'il s'agisse des caprices imprévisibles de la demande des consommateurs ou des couloirs labyrinthiques de la conformité réglementaire, le futur chemin de Bitcoin Depot est parsemé d'embûches.

On ne peut s'empêcher de se poser des questions : Se concentrer uniquement sur les États-Unis et le Canada est-il une erreur stratégique ? De vastes marchés, avec de nombreuses populations non bancarisées (le coeur de cible de la société), restent inexploités.



Bancarisation des citoyens dans certains pays du globe

gfmag

Le classement complet des pays bancarisés et non bancarisés : ici

Le mot de la fin

Au final, une myriade de préoccupations se profilent à l'horizon. La dépendance excessive à l'égard de géants comme Circle ou Tether, le spectre de la dilution des actionnaires, les frais prohibitifs et les défis des marchés émergents jettent de longues ombres sur l'avenir de Bitcoin Depot. L'idée est intrigante, mais les obstacles sont trop importants pour être écartés.