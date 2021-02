Laurent Polsinelli Analyste Senior Responsable Indices & Produits dérivés Suivre 191 Tous ses articles Suivre sur Pour que vous puissiez naviguer dans les méandres des dérivés sans en perdre votre latin, Laurent Polsinelli, spécialiste du Monep et des produits de bourse, décrypte pour vous l'abondant marché des turbos.

Bitcoin : La baisse est aussi possible 25/02/2021 | 11:20 Laurent Polsinelli

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La plus emblématique des cryptomonnaies, le Bitcoin, continue d’être largement plébiscitée par les investisseurs et a atteint un nouveau pic à 58354 dollars en début de semaine. Pour ceux qui souhaiteraient être "contrarian" et qui considèrent cette appréciation comme excessive, il existe peu de solution, mais nous en avons trouvé. Le Bitcoin a récemment bénéficié de l’annonce par Elon Musk d’un investissement de 1.5 milliard de dollars dans la monnaie virtuelle. Tesla prévoirait même d’accepter la cryptodevise comme moyen de paiement dans un futur proche. Parallèlement, plusieurs établissements bancaires de renom aux Etats-Unis songent à proposer des services liés au bitcoin. Ces différentes annonces ont exacerbé l'enthousiasme des opérateurs. A tel point que Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, a appelé les investisseurs à l'extrême prudence dans son dernier discours. Lundi, elle rappelait "l'inefficience du Bitcoin" pour mener des transactions, d'ailleurs "souvent utilisé pour la finance illicite" ; “C'est un actif hautement spéculatif” et “je m'inquiète des pertes potentielles que les investisseurs pourraient subir”.

Si comme Janet, votre confiance en la cryptomonnaie a ses limites, figurez-vous qu'il est possible de miser sur une correction du Bitcoin par le biais de produits dérivés. Rares sont les émetteurs à proposer des produits liés au Bitcoin que ce soit en raison de sa volatilité, des questions réglementaires ou tout simplement pour des questions de principe. Encore plus rare sont les produits pour miser sur une baisse du Bitcoin. Pour accéder à ces produits, il faut passer la frontière, aller en Allemagne et s'intéresser aux produits émis par l'un des leaders européens : Vontobel. Voici une liste non exhaustive de produits de type TURBO PUT proposés et listés en Allemagne. Attention ces produits sont réservés aux investisseurs avertis et il n'est pas certain que votre courtier vous permette d'y accéder. Si c'est le cas, on ne pourra pas grand chose pour vous aider. Code WKN : VQ4J5K ISIN : DE000VQ4J5K1 barrière à 59120 USD pour un levier de 2.89 Code WKN : VQ44DM ISIN : DE000VQ44DM4 barrière à 56120 USD pour un levier de 2.75 Code WKN : VQ4J5J ISIN : DE000VQ4J5J3 barrière à 62120 USD pour un levier de 2.44



