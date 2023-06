Lee géant de la gestion d'actifs BlackRock a déposé une demande d'ETF Spot Bitcoin auprès du régulateur américain le 15 juin, et dans la foulée le cours de la devise numérique a enregistré une hausse de 20% passant de 25 000 à 30 000 dollars. Les spéculateurs ne semblent donc pas considérer la démarche de BlackRock comme un échec potentiel. D'autres titans de la finance traditionnelle, comme Wisdom Tree et de Invesco entre autres, ont suivi les traces de BlackRock pour, eux aussi, déposer une demande d'ETF Spot Bitcoin. Revenons sur les différences techniques entre un ETF Spot Bitcoin, qui n'existe pas encore sur le marché, et un ETF Futures Bitcoin, qui, pour le coup, est dores et déjà accessible aux investisseurs.

ETF Spot Bitcoin : Simplicité

Un ETF Spot Bitcoin est directement lié au prix actuel, ou "spot", du bitcoin. Lorsque vous investissez dans un ETF Spot Bitcoin, le fonds achète des bitcoins au prix au comptant et les conserve. En tant qu'investisseur, vous ne possédez pas directement le bitcoin, mais vous avez une participation dans les avoirs du fonds. Ainsi, la valeur de votre investissement augmente ou diminue en fonction du cours au comptant du bitcoin. Il offre aux investisseurs un moyen relativement simple et pratique de s'exposer au cours du bitcoin sans avoir à gérer des portefeuilles ou des clés privées, ni à s'inquiéter des problèmes de sécurité liés à la détention directe de bitcoins.

Jusqu’à présent toutes les demandes d’ETF Bitcoin Spot ont été rejetées par le régulateur américain pour les raisons suivantes :





Manque de transparence du marché : Le gendarme boursier américain (SEC) a exprimé des inquiétudes quant à la manipulation potentielle du marché des cryptomonnaies et à la volatilité des prix. Elle a souligné que les marchés sur lesquels le Bitcoin est négocié ne sont pas réglementés de la même manière que les marchés traditionnels de titres, ce qui pourrait faciliter la manipulation des prix.





Risques de fraude et de manipulation du marché : La SEC est préoccupée par la capacité de surveiller et prévenir la fraude et la manipulation du marché dans l'écosystème des cryptomonnaies. En raison de l'anonymat relatif des transactions Bitcoin, la SEC estime qu'il pourrait être plus difficile de surveiller les activités suspectes ou frauduleuses.





Surveillance insuffisante : La SEC a déclaré que les propositions n'avaient pas satisfait aux exigences en matière de surveillance des marchés. En particulier, ils n'ont pas réussi à démontrer que les accords de surveillance partagée sont en place avec un marché significativement lié, un critère essentiel pour la création d'un ETF.

Sur ces dix dernières années, plus de 30 demandes d'ETF Spot Bitcoin ont été déposées, toutes rejetées principalement pour les raisons susmentionnées, y compris pour ceux de 21Shares et de VanEck.

ETF Futures Bitcoin : Complexité

Un ETF Futures Bitcoin ne détient pas de bitcoins. Le fonds qui propose ce type d’ETF investit plutôt dans des contrats à terme sur le bitcoin. Il s'agit d'accords d'achat ou de vente de bitcoins à un prix déterminé à une date future spécifique. La valeur de l'ETF est liée à ces contrats, plutôt qu'au bitcoin lui-même. Plus précisément, lorsque vous investissez dans un ETF Futures Bitcoin, vous spéculez sur le prix du bitcoin à l'avenir, selon les termes de ces contrats.

Exemple : Supposons que nous ayons un contrat à terme sur le bitcoin qui doit expirer dans un mois. Ce contrat oblige l'acheteur à acheter un bitcoin au prix de 50 000 dollars à la fin du mois, quel que soit le prix réel du marché à ce moment-là.

Si, à la date d'expiration, le cours du bitcoin est supérieur à 50 000 dollars - disons 55 000 dollars -, l'acheteur du contrat à terme réalise un bénéfice. Il acquiert pour 50 000 dollars un bitcoin qui vaut actuellement 55 000 dollars sur le marché, réalisant ainsi un bénéfice de 5 000 dollars (moins les frais de transaction ou de courtage).

À l'inverse, si, à la date d'expiration, le cours du bitcoin est inférieur à 50 000 dollars - par exemple, il tombe à 45 000 dollars -, l'acheteur du contrat à terme subit une perte. Il est obligé d'acheter le bitcoin pour 50 000 dollars alors qu'il ne vaut que 45 000 dollars sur le marché libre, ce qui entraîne une perte de 5 000 dollars.

Le vendeur du contrat, quant à lui, est confronté au risque et à la récompense exactement inverses. Si le prix du marché est supérieur au prix du contrat à la date d'expiration, il perd un bénéfice potentiel parce qu'il est obligé de vendre le bitcoin au prix inférieur du contrat. Si le prix du marché est inférieur au prix du contrat, il est gagnant car il peut vendre le bitcoin à un prix supérieur à sa valeur de marché actuelle.

Vous trouverez ci-dessous les principaux ETF Futures Bitcoin en fonction de leurs avoirs sous gestion (AUM)

Principaux ETF Bitcoin Futures (AUM)

L’avantage de l’ETF Futures Bitcoin

Le principal avantage d'un ETF Futures Bitcoin est qu'il permet aux investisseurs de spéculer sur le prix du bitcoin sans avoir à posséder la cryptomonnaie ou à gérer son stockage et sa sécurité. En revanche, techniquement, la négociation de contrats à terme sur le bitcoin peut s'avérer assez complexe et risquée.

Tout comme les ETF à terme standard, un ETF à terme sur le bitcoin doit gérer les implications du "contango" et du "backwardation".

Si le marché des contrats à terme est en contango (ce qui signifie que les prix futurs sont plus élevés que le prix au comptant actuel), le fonds peut subir des pertes lorsqu'il "roule" ses contrats à terme, en vendant ceux qui sont proches de l'expiration pour en acheter d'autres, plus récents, à des prix plus élevés. À l'inverse, en cas de déport (lorsque les prix futurs sont inférieurs au prix au comptant actuel), le fonds peut tirer profit du processus de renouvellement.

Par ailleurs, il faut avoir conscience que le prix du contrat à terme peut s'écarter considérablement du prix au comptant du bitcoin en raison de facteurs tels que les conditions macroéconomiques et les attentes du marché concernant l'évolution future des prix. Ces facteurs ajoutent une couche de complexité supplémentaire aux ETF Futures Bitcoin.

Pourquoi les ETF Futures ont-ils été acceptés et non les ETF Spot ?

Jusqu’à présent, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis s'est montrée plus ouverte aux ETF Futures Bitcoin qu'aux ETF Spot Bitcoin en raison de diverses préoccupations liées à la réglementation et à la manipulation du marché.

Tou d'abord, les contrats à terme sur le bitcoin sont négociés sur des marchés réglementés, en particulier le Chicago Mercantile Exchange (CME), qui offre un niveau de surveillance et de transparence que la SEC juge acceptable.

D'après la SEC, cet environnement réglementé est considéré comme moins susceptible d'être manipulé que le marché au comptant (Spot) du bitcoin, qui est réparti entre plusieurs bourses mondiales de cryptomonnaies, chacune ayant ses propres règles et son propre niveau de transparence.

Par ailleurs, les ETF basés sur des contrats à terme relèvent de la compétence de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), un organisme de réglementation avec lequel la SEC partage un point de vue plus proche de celui du monde largement non réglementé des cryptomonnaies. Par conséquent, les ETF Futures Bitcoin, dont les transactions sont basées sur des contrats supervisés par la CFTC, sont plus acceptables pour la SEC.

Enfin, pour la SEC, le prix au comptant (Spot) du bitcoin peut être plus sensible à des fluctuations de prix brutales et inexpliquées, qui peuvent être dues à n'importe quelle cause, des grands détenteurs qui déplacent le marché à la manipulation pure et simple sur des marchés boursiers non réglementés ou peu réglementés. Cette situation a inquiété la SEC jusqu'à présent, qui a pour mission de protéger les petits investisseurs contre de tels risques.

Alors BlackRock va-t-il va réussir à inverser la vapeur, et inciter la SEC a accepté pour la première fois, après plus de 30 de tentatives infructueuses, d'autoriser le lancement d'un ETF Spot Bitcoin ? Réponse dans les prochains jours. Les paris sont ouverts.