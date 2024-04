En mars, le secteur du minage de bitcoins a connu une période inédite. En générant plus de 2 milliards de dollars en un seul mois, le précédent record datant de 2021 a littéralement été explosé. On y revient dans l’Analyse Cryptique, après les actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Les ETF Bitcoin Spot ont battu des records en mars

En mars, les volumes des ETF Bitcoin Spot ont presque triplé, atteignant un record de 111 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 42 milliards de février, ce qui témoigne d'un intérêt toujours plus important des investisseurs et des spéculateurs pour ces produits d'investissement.

Volumes dans les ETF Bitcoin Spot

Block

Les principaux acteurs sont Grayscale, BlackRock et Fidelity, avec des actifs sous gestion significatifs. Alors que le marché des ETF Bitcoin se développe, l'attention se tourne vers les ETF Ethereum, dont l'approbation par la SEC reste incertaine en raison de différences fondamentales avec le Bitcoin, notamment sur le sujet du staking.

Tether augmente ses avoirs en BTC

Tether, la société émettrice du principal stablecoin en termes de valorisation l’USDT, a augmenté ses avoirs en bitcoins de près de 8 889 BTC au premier trimestre, portant ainsi son portefeuille à plus de 75 000 BTC, d'une valeur d'environ 5 milliards de dollars. À la suite de cette acquisition, Tether est désormais le septième plus grand détenteur de bitcoins au monde, selon les données de Bitinfocharts. La société a déclaré qu'elle continuerait d’investir 15 % de son bénéfice net dans le bitcoin afin de diversifier les actifs de soutien du stablecoin.

25 ans de prison pour Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, fondateur de l'exchange FTX, a été condamné à 25 ans de prison pour des crimes financiers. Alors que les liquidateurs de la plateforme de cryptomonnaies ont annoncé que les remboursements aux clients de FTX seront basés sur le prix des actifs au moment de la faillite, SBF a critiqué cette décision en suggérant un remboursement basé sur les cours actuels. Depuis l’effondrement de la plateforme FTX en novembre 2022, la valorisation de l’ensemble du marché des cryptomonnaies s’est appréciée de plus de 200%. Malgré son incarcération, il se dit hanté par les pertes subies et souhaite contribuer à la réparation des dégâts. Alors qu’il est âgé de 32 ans, SBF devrait sortir de prison à l’âge de 57 ans en 2049.

Les États-Unis vont faire chuter le bitcoin ?

Un portefeuille appartenant au département de la Justice des États-Unis, détenant plus de 2 milliards de dollars en bitcoins, a transféré 140 millions de dollars vers Coinbase après une transaction test. Ce mouvement suscite des spéculations sur une possible vente massive de BTC par le gouvernement américain, d'autant plus que ce portefeuille contient des BTC saisis dans l'affaire Silk Road. Le gouvernement détient plus de 14,3 milliards de dollars en cryptomonnaies, principalement en BTC.

Block 2 : L'Analyse Cryptique de la semaine

Dans le monde atypique du minage de bitcoins, le mois de mars est entré dans le livre des records. Les mineurs de bitcoins ont touché le jackpot en mars, en ayant généré plus de 2 milliards de dollars provenant des récompenses de blocs et des frais de transaction. Cette somme monumentale a dépassé l'ancien record de 1,74 milliard de dollars établi en mai 2021.

Revenus miniers sur le Bitcoin

Glassnode

Sur les 2 milliards de dollars empochés, on constate qu'environ 85 millions de dollars proviennent des frais de transaction, tandis qu'un énorme montant de 1,93 milliard de dollars provient de la subvention globale de bloc. Pour rappel, les mineurs reçoivent une compensation à la fois pour la validation des transactions et pour la frappe de nouveaux bitcoins.

La subvention globale, versée pour chaque bloc extrait, soit environ toutes les 10 minutes, s'élève actuellement à 6,25 bitcoins. Mais il tombera à 3,125 bitcoins après le prochain événement de réduction de moitié (Halving Day) en avril. En effet, la rémunération des mineurs est sur le point d'être réduite de moitié, à moins que le cours du bitcoin ne décide de repartir drastiquement à la hausse. Plus précisément, il reste environ 15 jours pour que le cours du bitcoin soit multiplié par deux et pour que les mineurs reçoivent ainsi le même montant en dollars qu’avant le Halving Day.

L'activité bourdonnante du réseau et la hausse du cours du bitcoin ont toutes deux contribué aux revenus exceptionnels des mineurs en mars. La réduction de moitié à venir a également inévitablement créé l’urgence pour les mineurs de maximiser leurs bénéfices avant que ceux-ci ne soient réduits.

Parmi les grands gagnants du monde minier : la société américaine Foundry s'est emparée de 29,4 % des récompenses des blocs du mois de mars, tandis que la société chinoise AntPool l'a talonnée avec 22,4 %. À eux deux, elles ont amassé plus de la moitié de la prime du mois en bitcoins. Cela est assez logique étant donné que ces deux pools de minage concentrent plus de 50% de la puissance de calcul du réseau Bitcoin.



Principales pools de minage de Bitcoin

Hashrateindex

Alors que les mineurs ont profité de leurs bénéfices le mois dernier, les fonds négociés en bourse ont massivement accumulé des bitcoins. Les ETF ont acheté environ 66 000 bitcoins en mars, tandis que les mineurs n’en ont produit qu’environ 25 500.

Ce déséquilibre entre l’offre et la demande et la rareté qui en découle pourraient stimuler une plus grande concurrence pour sécuriser Bitcoin. Les implications économiques du Halving Day qui en résultent pourraient potentiellement mettre sur la touche les mineurs les moins efficaces, et donc consolider davantage le secteur.

Alors que le Halving est prêt à réduire de moitié le sourire des mineurs dans quelques semaines, un mélange d'excitation et de suspense règne dans l'air. Si le cours du bitcoin ne s'envole pas, les mineurs dont la solidité financière est fragile risquent de se retrouver dans une situation délicate. Mais si l’histoire se répète, une forte hausse du BTC pourrait encore se profiler à l’horizon, atténuant le coup porté aux revenus par la réduction des subventions globales par bloc.

Lors du premier Halving qui a réduit la récompense de 50 BTC à 25 BTC par bloc en 2012, la performance sur les 365 jours qui ont suivi a atteint +7 745%. Les deux Halving suivants, qui ont fait passer la récompense de 25 BTC à 12,5 BTC en 2016, puis de 12,5 BTC à 6,25 BTC en 2020, ont fait grimper la devise numérique d’environ 370% sur les 365 jours suivants.

Performance du BTC 365j après le Halving

Glassnode

L’histoire va-t-elle se répéter ? Réponse dans les prochains mois.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

(Cliquez pour agrandir)

Zonebourse

Block 4 : Lectures de la semaine

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, condamné à 25 ans de prison (Wired, en anglais)

Il a vidé un exchange entier sur une clé USB. Puis il a disparu (Wired, en anglais).

La lutte pour la suprématie monétaire (Project Syndicate, en anglais)