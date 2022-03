Laurent Pignot Analyste Suivre 114 Tous ses articles Diplomé de Montpellier Business School et de Paris 1-Sorbonne, passé par les univers de la banque et de l'assurance, Laurent Pignot entretient une telle passion pour les cryptomonnaies qu'il ambitionne, un jour, de lancer un média dédié à la vulgarisation de ces actifs alternatifs. Ce qui attire ce fan de sport et de gastronomie ? En bon représentant de sa génération, la dimension décentralisée et désintermédiée de ces devises. Ce qui l'anime ? L'adrénaline liée au jeu de l'investissement. Bitcoin : à l'aube d’un rallye haussier ? 29/03/2022 | 11:20 Laurent Pignot 29/03/2022 | 11:20 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les crypto-investisseurs ont le sourire aux lèvres. Végétant depuis de nombreuses semaines sous la barre des 45 000$, le bitcoin se hisse de nouveau, et pour la première fois depuis le début de l’année, au-dessus de ce seuil. En plus, la devise numérique, considérée comme un actif à risque, n’évolue pas dans un contexte favorable : inflation galopante, tensions géopolitiques, hausse des taux… Rien de bien reluisant. Mais le marché des actifs numériques semble vouloir s’extirper par le haut de cette situation relativement anxieuse. Bitcoin.

BTC/USD

Source : Zonebourse



Il est séduisant ce graphique du cours du bitcoin. Mais notons tout de même quelques points de vigilance : La crypto-devise évolue dans un contexte de resserrement progressif de la politique monétaire américaine. Historiquement, une hausse des taux, en réponse à une inflation galopante, correspond généralement à une réduction de l’appétit des investisseurs pour les actifs à risque et le bitcoin est considéré comme tel. Mais cet argument peut-être en partie balayé de la main, du moins en partie, car les acteurs du marché ont intégré ce facteur dans le prix. Autrement dit, ce n’est plus une surprise, nous allons voir les taux remonter progressivement au pays de l’Oncle Sam. En revanche, notons qu’en 2021, les conditions financières extraordinairement souples durant la pandémie de Covid-19 a permis à un bon nombre de particuliers et de professionnels d’investir dans le marché des cryptomonnaies, ce qui a eu pour répercussion de propulser à la hausse le cours du bitcoin et le marché des crypto-actifs dans son ensemble. Une réduction de la masse monétaire (par le biais de la hausse des taux), aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels, pourrait avoir un impact négatif sur l’afflux des capitaux injectés dans le marché des cryptomonnaies dans les prochaines semaines. Enfin, le bitcoin reste toujours corrélé et collé aux hanches du Nasdaq, et ce depuis de nombreuses semaines. Nous pourrions continuer de voir le cours de la crypto-devise montrer des signes de nervosité allant de pair avec ceux de l'indice technologique américain ces prochains jours, d’autant plus que le contexte politico-économique actuel reste toujours tendu. Maintenant que nous avons ces éléments en tête, plongeons dans le réseau Bitcoin afin d’observer si des convergences ou des divergences apparaissent entre le prix et l'ensemble des transactions. La prise de profit en latéralisation

Prise de profit sur le Bitcoin (Moyenne sur 7 jours)

Source : Glassnode Les prises de profit par les investisseurs évoluent quotidiennement entre 500 millions de dollars et 1 milliard ces derniers jours. Un niveau relativement faible en comparaison avec les prises de profit réalisées en début d’année 2021 (supérieures à 2 milliards de dollars) et en fin d’année 2021 (entre 1,5 et 2 milliards de dollars). De son côté, le niveau des ventes à perte se retrouve, lui aussi, sur des niveaux de fin 2021 après de puissantes liquidations des positions des investisseurs s’étant positionnés sur les sommets du cours du prix du bitcoin l’année dernière. Vente à perte sur Bitcoin (moyenne sur 7 jours)

Source : Glassnode

Après avoir connu pendant de nombreuses semaines (depuis la fin d’année 2021) de très fortes ventes à perte, les montants quotidiens reviennent se positionner sur des niveaux historiquement bas. En même temps, et en toute logique, la hausse du cours sur ces derniers jours n’incite pas les investisseurs, étant à l’heure actuelle en perte, de vendre et d'ainsi diminuer leur perte. L’espoir de revoir son portefeuille dans le vert a inévitablement pour répercussion de faire diminuer la métrique étudiée via le graphique ci-dessus. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin dans l'exploration du réseau.

Entrées et sorties de bitcoins sur les plateformes (moyenne sur 7 jours)

Source : Glassnode ROUGE : Les BTC sortent des plateformes. Autrement dit, les acteurs sur le réseau se procurent des BTC en plus grande quantité que de BTC qui sont remis en circulation sur les plateformes. Pour faire simple, les achats sont supérieurs aux ventes sur BTC. VERT : Les BTC rentrent sur les plateformes. Autrement dit, les acteurs se délestent de leurs BTC en plus grande quantité que de BTC qui sont accumulés dans les portefeuilles. Pour faire simple, les ventes sont supérieures aux achats sur BTC. Force est de constater, qu’à l’heure actuelle, les bitcoins ont plus tendance à sortir des plateformes (achat) que de rentrer (vente) . Une quantité de sortie qui n’a pas été observée depuis la fin de l’année 2021. Pour corroborer cette métrique via le graphique ci-dessus, jetons un œil aux flux de capitaux dans les produits d’investissement liés au marché des cryptomonnaies. Rapport hebdomadaire surflux de fonds d’actifs numériques

Source : CoinShares

Les produits d'investissement dans les actifs numériques ont enregistré des entrées totalisant 193 millions de dollars la semaine dernière, le plus important depuis la mi-décembre 2021. Sur ces 193 millions, c’est principalement le bitcoin qui a attiré les capitaux (97,8 millions de dollars) et la cryptomonnaie Les produits d'investissement dans les actifs numériques ont enregistré des entrées totalisant 193 millions de dollars la semaine dernière, le plus important depuis la mi-décembre 2021. Sur ces 193 millions, c’est principalement le bitcoin qui a attiré les capitaux (97,8 millions de dollars) et la cryptomonnaie solana (87,1 millions de dollars) alors que l’ ether , lui, a “seulement” attiré 10,2 millions de dollars. Détails des flux ci-dessous. Le détail des flux dans les divers produits d’investissement crypto

Source : CoinShares

Enfin, jetons un œil à l’argent frais injecté dans le réseau Bitcoin. Nous allons mettre en exergue la catégorie d’investisseurs ayant investi dans le bitcoin il y a moins de un mois. Observons le graphique et nous le détaillons juste après. Evolution du pourcentage de la catégorie d’investisseur

ayant acquis du bitcoin il y a moins de 1 mois

Source : Glassnode

Cette métrique affiche quel poids représente, sur l’ensemble des investisseurs ayant du bitcoin, les investisseurs ayant acquis du bitcoin il y a moins de 1 mois par rapport à l’ensemble du réseau. Typiquement, comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessus, en début d’année 2021, cet argent frais représentait quasiment 55% de l’ensemble de l’offre en circulation. Autrement dit, beaucoup, beaucoup d’argent frais venait propulser le cours du bitcoin à la hausse. Ces derniers jours, bien que nous soyons loin des 55% du début d’année 2021, on remarque une légère accentuation de cette catégorie d'investissement dans le bitcoin. Une condition qui est indispensable pour une poursuite haussière et durable du cours de la crypto-devise. Mais il est clairement trop tôt pour confirmer quelconque changement de tendance. Les métriques étudiées ici ne sont pas suffisantes pour confirmer ou non une continuation ou un changement de direction. Nous devons cumuler un ensemble de données afin de comprendre le marché : l’étude du prix, de la macro, des caractéristiques de chaque actif, de la cyclicité du marché, de la volatilité entre autres, qui sont autant de facteurs à prendre en compte. Mais nous pouvons que constater que les transactions sur le réseau convergent et jouent en faveur de la hausse du cours du bitcoin. En guise de conclusion, notons tout de même que l’ensemble des cryptomonnaies restent corrélées aux importantes fluctuations du cours du bitcoin, qui est lui-même, comme nous l’avons mentionné précédemment, corrélé avec l’évolution du cours du Nasdaq, du moins pour l’instant. Il est donc indispensable de garder un œil attentif sur l’évolution du leader du marché des cryptomonnaies et garder en toile de fond le graphique du Nasdaq.

Blanc : Cours du bitcoin

Bleu : Cours du Nasdaq

Source : Bloomberg

Le coefficient de corrélation entre l’indice américain et la crypto-devise s’établit au-dessus des +0,60 sur les trois derniers mois. Il sera intéressant de voir, si la crypto-reine, et donc implicitement l'ensemble du marché des actifs numériques, arrivera dans les prochains mois à couper le cordon avec le Nasdaq.

© Zonebourse.com 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BITCOIN (BTC/EUR) 0.67% 43176 4.43% BITCOIN (BTC/USD) 0.61% 47128.7 -1.28% EVOLUTION AB 1.68% 1016 -22.25% NASDAQ COMP. 1.31% 14354.9 -9.43% S&P GSCI SILVER INDEX -1.99% 1204.83 9.69% SOLANA (SOL/BTC) 3.17% 0.002339 -37.94% SOLANA (SOL/USD) 3.01% 111.25 -37.31% Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue