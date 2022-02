Laurent Pignot Analyste Suivre 83 Tous ses articles Diplomé de Montpellier Business School et de Paris 1-Sorbonne, passé par les univers de la banque et de l'assurance, Laurent Pignot entretient une telle passion pour les cryptomonnaies qu'il ambitionne, un jour, de lancer un média dédié à la vulgarisation de ces actifs alternatifs. Ce qui attire ce fan de sport et de gastronomie ? En bon représentant de sa génération, la dimension décentralisée et désintermédiée de ces devises. Ce qui l'anime ? L'adrénaline liée au jeu de l'investissement. Bitcoin à l’épreuve du temps : la fin des supercycles ? 01/02/2022 | 11:18 Laurent Pignot 01/02/2022 | 11:18 Envoyer par e-mail :

Treize ans d'existence pour Bitcoin. Treize ans de volatilité et d'ascenseur émotionnel pour les investisseurs et traders de la première heure. Depuis, Bitcoin mûrit avec l'ensemble du marché des cryptomonnaies dans son sillage. Malgré sa jeunesse, la devise numérique peut se targuer d'avoir fait beaucoup, beaucoup de bruit dans la sphère économico-financière, et ceux qui n'en n'ont pas entendu parler sont très probablement en retraite spirituelle depuis quelques années. Ici, nous allons prendre du recul afin de mieux comprendre l'évolution du comportement de la crypto-reine depuis sa genèse. Le Halving Day L'une des nombreuses caractéristiques uniques de Bitcoin est son processus de réduction de moitié de la récompense de BTC transmise aux mineurs (voici mon article dédié à cette réduction de BTC : Minage de bitcoin et halving day : Creusons le sujet). Ce processus, appelé "halving day", a toujours été suivi d'un mouvement haussier de grande ampleur et précédé d'une consolidation baissière. Graphique des halving days

Source : bitcoin.fr Pour faire simple et résumé, le halving day est un événement qui intervient une fois tous les quatre ans (soit tous les 210 000 blocs sur Bitcoin) et qui réduit de moitié la récompense des mineurs pour leur validation d'un bloc sur le réseau. Après la dernière réduction qui a eu lieu le 11 mai 2020, la récompense est désormais de 6,25 BTC par bloc validé. Elle est décernée au premier mineur qui résout un algorithme mathématique et déchiffre le hachage (fonction mathématique qui permet de clôturer un bloc et ainsi passer au suivant). Les halving days de Bitcoin ont été un moyen, par le passé, de mesurer les cycles non pas à partir d'un minimum absolu, mais du point de vue de l’offre et de la demande. Force est de constater qu’en étudiant le graphique ci-dessus, le processus du halving day a toujours été suivi d’un mouvement haussier stratosphérique. Cette tendance va-t-elle perdurer ad vitam aeternam ? Jetons un coup d'œil à un modèle de calcul qui s’est révélé terriblement efficace jusqu’à présent. Stock-to-Flow (S2F) En 2019, un ancien investisseur professionnel hollandais, PlanB, a publié un article titré : “Modeling Bitcoin Value with Scarcity”. Il présente la façon dont nous pouvons quantifier la rareté et la valeur du bitcoin. Tout simplement, le modèle du Stock-to-Flow (S2F) représente le rapport entre le stock d’un actif et sa production annuelle. Nous pourrions l’utiliser pour divers métaux précieux ayant une quantité limitée de ressources prédéfinies. Oui car pour rappel, le nombre de bitcoins minés est limité par le code de Bitcoin à 21 millions d’unités. A l’heure actuelle quasiment 19 millions de bitcoins ont été minés, mais avec le halving day qui réduit la production journalière de BTC, le dernier bitcoin miné est prévu pour 2140. Autrement dit, peu d’entre nous seront là pour le voir… Revenons-en à notre modèle. Pour étudier la valeur du bitcoin sous le prisme de sa rareté, Plan B a intégré les différents halvings et donc la quantité de bitcoins minés au cours du temps. Ce qui est frappant, c’est que le modèle S2F met en avant les zones de prix où le bitcoin est considéré comme sous ou surévalué en fonction du Stock-to-Flow (soit en fonction de la production de bitcoins) et si nous regardons de plus près, nous remarquons d’un coup d'œil que les pics et les creux du prix du bitcoin sont, historiquement, relativement bien corrélés avec le halving day.(dans le graphique ci-dessous, le passage de la couleur bleue à rouge signale le jour du halving day). Stock-to-Flow

Source : stats.buybitcoinworldwide Vous ne rêvez pas, d’après son modèle, le cours du bitcoin devrait atteindre plus de 1 million de dollars en 2026. Si la rareté est le pilier fondamental du modèle, il ne s'agit évidemment pas de l’unique facteur pour déterminer la valeur du bitcoin. La réglementation, l’actualité, l’engouement des institutionnels, l’arrivée des investisseurs particuliers et professionnels, le taux de couverture internet, les conditions de minage ou encore l’installation de distributeurs automatiques de bitcoin (ATM BTC) entre autres, sont de fait autant de variables qui peuvent influencer positivement ou négativement la demande. Si nous rentrons dans un cycle baissier, comme le bitcoin l’a déjà connu, le S2F aurait échoué pour la première fois. En effet le prix n’aurait pas progressé proportionnellement à sa rareté sur ce cycle. En tant que crypto-investisseur ou simple observateur, nous sommes inévitablement attachés aux réactions intrinsèques que ces changements soudains du sentiment du marché peuvent apporter. Cependant, en période de volatilité, il est crucial de ne pas perdre de vue et de se souvenir de l'adage suivant « en cas de doute, dézoomez ». Bitcoin est de loin toujours l'actif le plus performant de la dernière décennie et sa proposition de valeur reste fondamentalement inchangée. En revanche, nous pouvons observer que les cycles, matérialisés par un creux absolu du prix et un sommet historique, ont tendance à se rallonger, ce qui vient de plus en plus remettre en cause le Stock-to-Flow et donc les supercycles que l’or numérique a connu. Les supercycles de Bitcoin



L'hypothèse d'allongement des cycles de Bitcoin suppose que chaque cycle successif dure plus longtemps. En mesurant la performance et le nombre de jours entre le bas absolu du prix au sommet absolu du prix du BTC, nous pouvons le constater. Par exemple : Le cycle actuel, qui a commencé avec un creux à 3122 $ le 15 décembre 2018, a atteint une longévité de 1061 jours si on estime que le pic du prix a été atteint le 10 novembre dernier à 69 000$. Le cycle pourrait éventuellement s’allonger. Mais quid du passé ?

Les cycles du bitcoin Les cycles sont de plus en plus longs avec des performances de “moins en moins stratosphériques.” Cours du BTC/USD

Ces périodicités de plus en plus longues entre les creux et les sommets coïncident avec la théorie “du cycle d’allongement” popularisée par Benjamin Cowen, analyste renommé en cryptographie et fondateur de Into The Cryptoverse . Globalement, cette théorie suggère que les cycles de marché de Bitcoin s'allongent tout en produisant des rendements décroissants. Aussi incroyable que cela puisse paraître aujourd'hui, cela implique que la volatilité de Bitcoin tendra de plus en plus vers 0 dans 10 à 15 ans. Pour que Bitcoin reste conforme à la théorie du cycle d'allongement, il doit subir une adoption encore plus massive avant de se stabiliser. Cette hypothèse nous amène naturellement à la théorie de la diffusion de l’innovation d’Everett Roger. La théorie de la diffusion de l’innovation Si nous nous intéressons à la théorie de l’adoption des innovations d’Everett Roger, la diffusion d'une innovation disruptive dépend fortement de sa composante de capital humain. Dans ce cadre, le pourcentage de clients qui adoptent une innovation disruptive au fil du temps peut être divisé en 5 catégories distinctes : La théorie de la diffusion de l’innovation d'Everett Roger

Les innovateurs (2,5 %), adopteurs précoces (13,5 %), majorité précoce (34 %), majorité tardive ( 34 %) et les retardataires (16 %). Selon de nombreux experts, l'adoption des actifs cryptographiques approche de la fin de la phase d'adoption précoce car elle teste l'entrée dans la phase de majorité précoce. Au fur et à mesure que l'adoption se déplace le long de la courbe, la volatilité diminue, créant ainsi un bitcoin potentiellement plus stable au fil du temps. Il faudra probablement des décennies pour que l'actif se stabilise complètement. À mesure que la capitalisation boursière de Bitcoin augmente, tout comme la liquidité, la volatilité devrait naturellement continuer à diminuer. Si nous revenons à Benjamin Cowen, il estime que la raison de l'allongement des cycles est un afflux accru d'argent provenant de différentes parties du globe. Des pays comme l'Inde, le Salvador ou le Vietnam entre autres, sont devenus d'énormes centres de cryptographie en 2021. Cette montée en puissance des initiatives gouvernementales jouent en faveur de la croissance de la devise numérique. De plus, un certain nombre de célébrités ont soutenu des projets NFT et des plateformes DeFi (finance décentralisée) et de grandes entreprises comme Mastercard, Microsoft, Expedia, Meta, PayPal et même Google se sont lancées dans le territoire de la cryptographie pour développer des solutions crypto-blockchain-nft. Enfin, avec le soutien d'Elon Musk et de Michael Saylor, Bitcoin a vu un afflux de milliards de dollars. Tous ces facteurs ont eux aussi pour effet de soutenir le bitcoin et par ricochet d’autres projets crypto-actifs. Le cycle typique de quatre ans que la plupart des analystes utilisent pour prédire les cours haussiers et baissiers du prix du bitcoin sera très probablement remplacé par un marché moins volatile et moins cyclique. Et comme nous l’avons vu, la transition est en ordre de marche avec un bitcoin qui s'aplatit aussi bien pour ses performances que pour ses cycles.

