Bitcoin atteint un sommet de trois ans, un record absolu

Le bitcoin a grimpé à 18 766,79 dollars, le plus haut depuis décembre 2017, et il a finalement augmenté de 4,9 % à 18 696 dollars. Il a gagné 17 % depuis le début de la semaine, la plus forte hausse hebdomadaire depuis juin 2019, soit plus de 160 % depuis le début de l'année.

"Aujourd'hui, le bitcoin est arrivé à un point où les investisseurs institutionnels, les banques et les family offices réfléchissent légitimement à l'implication des banques comme moyen de défense contre la dévaluation de la monnaie", a déclaré Alex Mashinsky, directeur général de Celsius Network, une plateforme de prêt crypté.

Il a ajouté qu'en 2017, le rallye du bitcoin a été mené par des investisseurs de détail qui ont été les premiers à adopter la monnaie

"Parce que de grands acteurs, comme LINE Corp et PayPal, sont impliqués dans ce mouvement, nous pouvons nous attendre à plus de stabilité que la bulle de 2017. Ce n'est plus une ruée vers l'or", a-t-il ajouté.

Le marché du bitcoin dispose maintenant d'un marché des produits dérivés et de services de conservation de titres par des institutions financières établies. De grandes entreprises, dont Fidelity Investments et la société japonaise Nomura Holdings Inc, ont commencé à protéger les bitcoins et autres cryptocurrences pour les investisseurs institutionnels.

Les autres grandes devises cryptographiques, dont l'éthereum <ETH=BTSP> et le XRP <XRP=BTSP>, qui évoluent souvent en tandem avec les bitcoins, ont augmenté de 7,2 % pour atteindre 505,2 dollars, et de 3 % pour atteindre 31 cents américains, respectivement.