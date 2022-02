Bitcoin : dans l'il du cyclone ?

Pourcentage de bitcoins ayant été achetés il y a plus de 1 an.

Source : Glassnode



Le diagnostic est simple à poser et il fait le lien avec les graphiques précédents. Durant les phases d’euphorie du bitcoin, la proportion de ces BTC diminue alors que dans les périodes obscures du cours, cette proportion augmente. C’est logique, pendant la période d’euphorie haussière, de nouveaux investisseurs (achats datant de moins de 1 an) se positionnent à l’achat et viennent mathématiquement baisser le pourcentage de bitcoins ayant été acquis il y a plus de 1 an. En revanche, durant les périodes de baisse, peu de nouveaux investisseurs viennent se positionner sur bitcoin, et ainsi les

holders

(ceux qui conservent leurs bitcoins pendant plusieurs années) vont représenter une part de plus en plus importante sur le réseau.

D’ailleurs, comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessus, cette proportion de bitcoin ayant été achetés il y a plus de un an à tendance à progresser. Historiquement cela se produit lorsque peu de nouveaux investisseurs entrent sur le marché et lorsque les vieilles mains conservent leurs bitcoins. Scénario en cours sur le Bitcoin.



Résumons :

Les “nouveaux” investisseurs vendent leurs bitcoins à perte. Un sentiment de panique pour ces acteurs qui se sont positionnées, en partie, sur des niveaux historiques du BTC et voient ainsi leur portefeuille fondre.

Les “vieux” investisseurs conservent leurs BTC et vendent dans une moindre mesure (par rapport aux “nouveaux” investisseurs”) leurs BTC en profit.

Trop peu d’argent frais rentre sur le réseau pour venir compenser les ventes. Le pourcentage qui représente le nombre de bitcoins ayant été achetés il y a moins de 1 semaine se retrouve sur des niveaux de bear market

Et si l’accalmie haussière était en réalité un bull trap ? Une sorte de calme à l’intérieur d’un cyclone baissier ? Pour ces questions, seul l’avenir nous le confirmera. Force est de constater que, pour l’instant, au vu de l’activité sur le réseau, toutes les conditions ne sont pas réunies pour relancer une tendance haussière. La dépression sur le marché des cryptomonnaies pourrait bien continuer dans un contexte macroéconomique tendu. Si les prémices d’un anticyclone haussier venaient à se présenter, comptez sur moi pour vous les présenter dans les colonnes de Zonebourse.