Laurent Pignot Analyste Suivre 168 Tous ses articles Diplomé de Montpellier Business School et de Paris 1-Sorbonne, passé par les univers de la banque et de l'assurance, Laurent Pignot entretient une telle passion pour les cryptomonnaies qu'il ambitionne, un jour, de lancer un média dédié à la vulgarisation de ces actifs alternatifs. Ce qui attire ce fan de sport et de gastronomie ? En bon représentant de sa génération, la dimension décentralisée et désintermédiée de ces devises. Ce qui l'anime ? L'adrénaline liée au jeu de l'investissement. Bitcoin donne des ailes ? 25/10/2022 | 14:16 Laurent Pignot 25/10/2022 | 14:16 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Il avait habitué les investisseurs à jongler avec leurs émotions. Il avait habitué les crypto-traders à spéculer sans recourir à l’effet de levier en surfant sur des vagues de bull market. Il avait habitué les bitcoiners à plonger sans aucune bouée de sauvetage dans le creux de la vague du bear market. Il avait habitué les aficionados de la cryptosphère à surplomber l’entièreté du marché en inscrivant une volatilité impériale un tantinet arrogante. Désormais, c’est le calme plat, aucune houle à l’horizon, même pas l’ombre d’une brise. Bitcoin aurait-il besoin d’une boisson énergisante pour s'envoler ? Depuis 2017, le leader du marché des cryptomonnaies n’a pas connu un tel niveau de sérénité. Une volatilité réduite à néant Historiquement, le bitcoin est corrélé aux actions technologiques, mais avec un bêta plus élevé (volatilité par rapport au reste du marché) mettant ainsi à mal l’étiquette d’actif refuge, ou “or numérique”, que certains lui accolent lorsqu'on parle de ses fluctuations. Cependant, ces derniers jours, la volatilité s’est réduite comme peau de chagrin pour atteindre des niveaux historiquement bas. L'écart moyen entre le pic et le creux du mois dernier sur les 10 plus grands actifs numériques (en termes de capitalisation boursière) n'a été que d'environ 23%. L'indice de volatilité T3i Bitcoin, par exemple, se situe à 62, contre un sommet de 140 en mai 2022.

Volatilité Top 10 Crypto

Source : T3i Index / Bloomberg Crypto Bien que cette accalmie se produise au milieu d'une reprise pour le marché boursier américain, la volatilité du BTC est tombée en dessous de celle du S&P 500, ce qui ne s'est produit qu'à quatre autres occasions dans la courte histoire de la devise numérique. Volatilité SP500 Vs Bitcoin

Bianco Research Analysons de plus près les réactions du cours du bitcoin lorsque la volatilité est passée en dessous de celle du S&P 500 (graphique ci-dessous). Bien que l’on puisse réaliser des statistiques multiples et variées sur la corrélation existante entre une hausse stratosphérique ou une chute abyssale du bitcoin lorsque sa volatilité est inférieure à celle du S&P 500, quelconque prédiction relève de la sorcellerie cryptographique plus que de réalité économique. Néanmoins, en restant factuel, une chute de la volatilité a, par le passé, souvent entraîné un mouvement de grande ampleur à la hausse ou à la baisse comme en témoigne le graphique ci-dessous. Cours du Bitcoin - Périodes de volatilité inférieures au S&P 500

Zonebourse Une volatilité en tendance baissière Lorsque le mystérieux Satoshi Nakamoto a lancé le Bitcoin en 2009, seuls des crypto-anarchistes-libertariens-technophiles s’interessaient à la monnaie virtuelle et à son sous-jacent technologique : la Blockchain. Par effet de spéculation financière, le Bitcoin a rapidement été réduit au bitcoin. Autrement dit, son architecture qui permet de partager des données de manière décentralisée, permanente et cryptée via un vaste réseau d’ordinateurs (Bitcoin) a laissé place, dans une majorité des discussions, à toute l’euphorie spéculative entourant les fluctuations de sa devise virtuelle (bitcoin). Si la communauté geek de la première heure a pu assister à des flambés à peine croyables du cours de la devise numérique, au fil de son adoption et de l’augmentation de sa capitalisation boursière, le bitcoin a eu tendance à s'aplatir. Vous trouverez ci-dessous les taux d’évolution du BTC entre un creux absolu de marché baissier et le sommet du marché haussier qui a suivi. Si la valeur absolue du bitcoin (en dollars) à tendance à augmenter, sa valeur relative (en pourcentage), elle, diminue au fil du temps. Bitcoin (échelle logarithmique)

Zonebourse Pour terminer, regardons de plus près, et concrètement, l’évolution de la volatilité du bitcoin par rapport au S&P 500. Pour ce faire, nous avons calculé un écart type mobile sur 22 jours de la volatilité de chaque actif. À titre d'exemple, l'écart type des rendements quotidiens pour la période se terminant le 12 décembre 2017 a été calculé à l'aide des rendements quotidiens du 10 novembre au 12 décembre. Le calcul du 13 décembre a utilisé les rendements du 11 novembre au 13 décembre. Le graphique ci-dessous montre l'écart type des rendements quotidiens du BTC et du S&P 500 de septembre 2017 à août 2022. La volatilité du BTC dépasse largement celle de S&P 500, en particulier pendant certaines périodes, mais la tendance, comme en témoigne la ligne verte, est à la baisse. En revanche, la tendance pour S&P 500, vue par la ligne rouge, est à la hausse. Ainsi, la volatilité relative du bitcoin a diminué au fil du temps. Pendant la majeure partie de 2022, la volatilité du bitcoin a été de 1,8 à 3,8 fois celle du S&P 500. Bien que ce soit élevé, dans le passé, il y a eu des périodes où il a été plus de 10 fois plus élevé que S&P 500. Ligne rouge : volatilité du S&P 500

Ligne verte : volatilité du bitcoin

Date : 2017 - 2022

CoinFolio Le mot de la fin Même si la volatilité du bitcoin évolue sur des niveaux historiquement bas, nous avons fort à parier qu’elle ne restera pas coincée sans afficher des amplitudes à la hausse ou à la baisse comme elle l’a fait par le passé. Notons tout de même que le bitcoin s’est bien plus institutionnalisé par rapport à sa première décennie d’existence où régnait en maître des cypherpunks de la première heure. Le cours de la devise numérique affiche désormais une corrélation importante relativement importante avec les indices boursiers, notamment le Nasdaq qui est riche en valeurs technologiques. La cryptomonnaie évolue également dans un contexte macroéconomique inédit depuis sa création, ce qui pourrait altérer sa volatilité à moyen terme. Il sera intéressant dans les prochains mois, d’analyser, si oui ou non, sa volatilité à long terme va continuer de diminuer, ce qui se réalisera évidemment en fonction de l'adoption de l'oeuvre de Satoshi Nakamoto. Ce qui nous laisse aussi en plein suspense concernant l’explosion ou non du cours de la devise numérique lors du prochain halving day qui aura lieu en 2024.

© Zonebourse.com 2022