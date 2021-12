Laurent Pignot Analyste Suivre 50 Tous ses articles Diplomé de Montpellier Business School et de Paris 1-Sorbonne, passé par les univers de la banque et de l'assurance, Laurent Pignot entretient une telle passion pour les cryptomonnaies qu'il ambitionne, un jour, de lancer un média dédié à la vulgarisation de ces actifs alternatifs. Ce qui attire ce fan de sport et de gastronomie ? En bon représentant de sa génération, la dimension décentralisée et désintermédiée de ces devises. Ce qui l'anime ? L'adrénaline liée au jeu de l'investissement. Bitcoin jongle avec nos émotions 15/12/2021 | 16:52 Laurent Pignot 15/12/2021 | 16:52 Envoyer par e-mail :

Si vous suivez le marché des cryptomonnaies de près ou de loin, vous savez que les actifs qui le composent sont extrêmement volatils. Qui dit volatilité, dit montagnes russes émotionnelles. Comme beaucoup d'autres classes d'actifs, le bitcoin et ses congénères numériques traversent des phases d'euphorie et d'angoisse persistantes. Mais comment jongler entre ces périodes où nos émotions sont tiraillées dans tous les sens ? Plongeons au cœur de nos émotions sur cette année 2021. Un outil dénommé "Crypto Fear & Greed Index" permet d'analyser les émotions des acteurs du marché des actifs numériques. De manière universelle, sur les marchés financiers, les individus ont tendance à devenir un peu trop gourmands lorsque le marché progresse durablement à la hausse, ce qui entraîne le fameux FOMO (Fear Of Missing Out), autrement dit, la peur de rater quelque chose, et en l'occurrence, l'illusion des gains rapides pour tous sur les cryptos. D'un autre côté, les individus ont tendance à vendre leurs actifs de manière irrationnelle lorsque les chiffres progressent cette fois-ci un peu trop dans le rouge. En tant qu'investisseur, vous avez surement déjà entendu les adages suivants : Vendre l'euphorie : Les investisseurs deviennent trop gourmands, ce qui implique des achats massifs et donc potentiellement une correction du cours prochainement

Acheter la peur : Les investisseurs deviennent trop inquiets, ce qui implique des ventes massives et donc potentiellement un rebond du cours prochainement Afin de matérialiser ces émotions, l’outil en question prend en compte certains facteurs, en les pondérant différemment en fonction de leur pertinence : Volatilité (25%) : En comparant la valeur actuelle de la volatilité sur bitcoin par rapport aux valeurs passées sur cet actif, nous pouvons tirer une première hypothèse. Une hausse de la volatilité est bien souvent le signe d’un marché nerveux. Si nous comparons la volatilité actuelle avec les moyennes correspondantes à 30 et 90 jours, comme le prévoit l’indicateur, elle nous permet déjà d’avoir un premier sentiment de nervosité du marché ou non. Momentum / Volume du marché (25%) : Sur la base de la même période qu’évoqué sur la volatilité, il est possible de mesurer les volumes d’achat quotidiens sur bitcoin. Nous pouvons considérer que si les volumes deviennent de plus en plus élevés au fil des jours, il s’agira d’un signe excessif de gourmandise dans le cadre d’un marché haussier. Réseaux sociaux (15%) : Les interactions sur les réseaux sociaux sont extrêmement intéressantes à observer dans le cadre d’euphorie haussière ou de crainte baissière sur un marché. Une progression trop importante de ces interactions sur les réseaux sociaux, dans le cadre d’un marché haussier, peut être un signe d’euphorie, car nous pouvons considérer que de plus en plus de personnes s'intéressent à l’actif en question et donc achètent du BTC. Nous remarquons qu'également que dans les fortes baisses relativement rapides du cours de l’actif, les internautes s’affolent sur les réseaux sociaux et, afin de se rassurer, essayent de trouver des explications à ces chutes brutales. Enfin, durant les longues périodes de baisse/stagnation du cours, les flux d’interaction ont tendance à diminuer sur les réseaux sociaux. Evolution du cours du bitcoin (vert) et du nombre de hashtag (bleu) : #crypto sur Twitter en 2021

Source : Santiment A titre d’exemple, nous pouvons observer que sur l’année 2021, la hausse des interactions avec le “#crypto” a été relativement forte en atteignant des sommets ces derniers jours. Notamment avec les récentes chutes particulièrement douloureuses pour un certain nombre d’individus, qui n’ont pas manqué d’aller partager leurs sentiments, souvent irrationnels, sur les réseaux sociaux. Sondages (15%) : L’outil s’appuie sur paillepoll.com, une plateforme de sondage afin de mener des enquêtes cryptographiques hebdomadaires en demandant aux individus leur sentiment sur le marché actuel. Un outil de plus pour récolter des données sur l’état d’esprit des investisseurs. Domination (10%) : Bitcoin représente à l’heure actuelle plus de 40% de poids total de l’ensemble du marché des crypto-actifs avec une capitalisation de un peu plus de 900 millions de dollars à l’heure où j’écris ces lignes. L’outil estime que, si la domination du bitcoin augmente sur son marché, alors les investissements sont considérés par les investisseurs comme trop spéculatifs sur les autres actifs numériques (dénommés “alt-coins”) et donc que bitcoin devient une “valeur refuge”. Dans l’autre sens, si la domination de bitcoin diminue sur son marché, cela implique que les individus deviennent plus gourmands en investissant sur les alt-coins considérés comme plus risqués en rêvant des gains rapides menant à la vie de rentier. Un signe d’euphorie important. Tendances (10%) : Le “Crypto Fear and Greed Index” extrait les données de Google Trends à travers diverses requêtes afin d’établir un état des lieux des recherches actuelles sur les cryptomonnaies de manière générale. Cela permet de mettre en évidence des tendances de peur ou d’euphorie. Par exemple une hausse importante de recherches sur Google : “comment acheter du bitcoin” indique un signe de potentiel euphorie Le cumul de ces six indicateurs permet d’afficher un curseur reflétant le sentiment de marché : Curseur de la peur et de l’avidité (15/12/2021)

Source : Alternative.me Les différents sentiments de marché s’affichent en fonction de l’indicateur : 0 - 25 : Extrême peur

25 - 50 : Peur

50 - 75 : Avidité

75 - 100 : Extrême avidité Maintenant que nous pouvons matérialiser le sentiment de marché à partir de cet outil, nous pouvons nous demander si celui-ci est pertinent ou dénué de sens. Retour sur l’année 2021 afin de retracer les émotions des investisseurs (cliquer sur l’image pour agrandir) : Cours du bitcoin ( janvier - mai 2021)

Crypto Fear & Greed Index

Source : ProRealTime Vmax = Valeur maximum du curseur sur la période considérée

Vmin = Valeur minimum du curseur sur la période considérée

Moy = Moyenne des valeurs sur la période considérée Sur cette première partie de l’année 2021, le curseur du sentiment de marché est venu s’affoler plusieurs fois sur des niveaux relativement hauts, reflétant ainsi une certaine euphorie au regard de l'état d’esprit des investisseurs. Force est de constater que cette montée progressive du sentiment de marché vers le nombre 100 semble dangereux, en laissant penser que nous nous rapprochons d’un potentiel sommet du prix. Cette période de temps étant relativement courte, nous permet pas d’avoir un avis assez pertinent. Creusons la deuxième partie de l’année (Cliquer sur l’image pour agrandir) : Cours du bitcoin ( mai - décembre 2021)

Crypto Fear & Greed Index

Source : ProRealTime Globalement le schéma est bien respecté qui, par extension et généralisation, permet de mieux appréhender le marché en fonction du sentiment du marché, dans un certaine mesure, en permettant d’anticiper des points hauts et des points bas. Bien qu’il soit déjà intéressant de prendre isolément chaque valeur, chaque jour, afin de nous donner un ressenti émotionnel du marché, il est d’autant plus pertinent de faire une moyenne sur certaines périodes afin de dégager la tendance de fond. Si nous reprenons la période 5, de mi-mai à mi-juillet 2021, on remarque que la moyenne de l’indicateur sur cette période est de 21,61 autrement dit une valeur extrêmement basse par rapport au reste de l’année, qui elle, est sur une moyenne de 60,91 à l’heure actuelle. En lissant ces données sur de longues périodes, nous pouvons faire ressortir le sentiment du marché sur une certaine période, sur un moment précis, ou encore faire sortir la tendance de fond. Bien que cet indicateur ne suffit pas à lui seul pour décider d’une poursuite ou d’un changement de tendance, la corrélation entre le sentiment de marché et l’action du prix semble évidente et en même temps facile à comprendre. Cependant, prendre des décisions contre-intuitives, autrement dit, vendre le marché lorsque les prix deviennent paraboliques, ou alors, acheter le marché lorsque les cours s'enfoncent en emportant avec lui la panique des investisseurs, n’est pas si évident émotionnellement parlant je vous l’accorde. En investissement, et d’autant plus sur le marché extrêmement volatil des cryptomonnaies, prendre du recul devient primordial. L’analyse du sentiment du marché fait partie, selon moi, d’une aide importante pour prendre de la hauteur.

