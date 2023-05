Block 1 : Les actualités essentielles

PayPal conserve presque 1 milliard de dollars de cryptomonnaies

PayPal gère 943 millions de dollars en cryptomonnaies pour ses clients, dont près de la moitié en bitcoins (499 millions de dollars) et une part importante en ethers (362 millions de dollars). La valeur des dépôts a augmenté de 56% par rapport au 31 décembre 2022. Cela s’explique naturellement par la hausse du cours du marché des cryptomonnaies depuis le début de l’année. Pour rappel, PayPal ne gère que la tenue des comptes pour les investissements crypto de ses clients et sous-traite la garde des actifs à un tiers, probablement Curv, une start-up israélienne spécialisée dans la garde d'actifs numériques que PayPal a acquis en 2021.

Le Trésor américain réclame 44 milliards de dollars à FTX

L'Internal Revenue Service (IRS) a déposé 45 demandes d'indemnisation contre FTX et ses filiales, réclamant un total de 44 milliards de dollars pour impôts et charges sociales impayés. Ces demandes, classées comme "Admin priority", priorisent l'IRS sur les autres créanciers, y compris les clients lésés de FTX. Face à cette situation, l'équipe juridique de FTX envisage des options de défense, alors que la société peine déjà à rassembler les fonds nécessaires pour rembourser ses clients.

Robinhood enregistre une baisse de 30% sur l’activité crypto

Au premier trimestre, Robinhood a subi une baisse de 30% de ses revenus liés aux cryptomonnaies, passant de 54 millions de dollars au dernier trimestre 2022 à 38 millions de dollars. Cependant, la société a enregistré une augmentation de plus de 36% de ses dépôts en cryptomonnaies, atteignant près de 11,5 milliards de dollars. Malgré une diminution des revenus de transactions, les revenus totaux de Robinhood ont augmenté de plus de 47% pour atteindre 441 millions de dollars sur le trimestre écoulé.

Stripe continue son développement Web3

Stripe, le leader américain des solutions de paiement, a lancé une solution fiat-to-crypto pour aider les entreprises du Web3 à offrir à leurs clients un moyen simple d'acheter des cryptomonnaies. La solution est conçue pour s'intégrer facilement avec juste quelques lignes de code et comprend des outils de lutte contre la fraude, tels que le processus "Know Your Customer". Stripe espère ainsi faciliter l'adoption du Web3 auprès d'un plus large public. Plusieurs entreprises, dont le réseau social Lens, le protocole DeFi 1inch et le navigateur Brave, ont déjà adopté la solution.

Coinbase voit ses revenus augmenter au premier trimestre

Coinbase a annoncé une augmentation de ses revenus trimestriels de 22 % par rapport au trimestre précédent, passant de 604,9 millions à 736,4 millions de dollars. Cependant, cela représente une baisse de 37 % par rapport au premier trimestre 2022. L'entreprise a tout de même réduit ses pertes nettes à 79 millions de dollars, alors qu'elles élevaient à plus 557 millions de dollars le trimestre précédent. Notons également que es investisseurs institutionnels et de détail ont généré respectivement 124 milliards et 21 milliards de dollars en volume. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a aussi expliqué cette semaine qu’il voyait son différend avec le gendarme boursier américain (SEC) comme un moyen de clarifier la réglementation du secteur. Retrouvez l'interview de Brian Armstrong ci-dessous.

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Bitcoin a subi les foudres de l'engouement des spéculateurs pour les memecoins, qui sont des cryptomonnaies communautaires représentant des mèmes comiques issus d’Internet, et c'est aussi bizarre que prévu.

Le monde des cryptomonnaies est saisi par une nouvelle mode : un type de jeton inédit, appelé “BRC-20’”, qui attire l'attention des crypto-fans et offre une expérience de "shitcoining" sur la blockchain Bitcoin. Ces jetons BRC-20 sont développés à l'aide du protocole Ordinals, qui a récemment gagné en popularité en permettant l'introduction des NFT sur la blockchain Bitcoin. Jusqu'à présent, il n'était pas possible de déployer des cryptomonnaies non natives - donc des jetons fongibles, contrairement aux NFT - selon une norme spécifique de Bitcoin, contrairement à Ethereum et son standard ERC-20. Et bien cela est désormais possible.

La norme BRC-20, qui tire justement son nom du standard de jeton ERC-20 d'Ethereum, a été introduite en mars par un codeur connu en ligne sous le nom de Domo. Contrairement à leurs cousins ERC-20 qui peuvent être utilisés comme collatéral dans une variété d’applications décentralisées (Dapps) sur Ethereum, les BRC-20 sont limités aux fonctions de déploiement et de transfert.

Toutefois, Domo et d'autres experts ont émis de sérieuses mises en garde contre la spéculation financière sur ce nouveau format de jeton. Peu après le lancement de la norme expérimentale BRC-20, Domo a déclaré : “Ces jetons ne vaudront rien. Ne gaspillez pas d'argent en les créant en masse.”

Malgré ces avertissements, l'afflux de nouveaux memecoins BRC-20 échangeables contre de l'argent réel montre que certains choisissent de les ignorer. Et il est difficile de les blâmer : dans la cryptosphère, être le premier à s'intéresser à tout ce qui est nouveau tend à être une bonne stratégie pour les spéculateurs.

La capitalisation boursière totale des BRC-20 a grimpé en flèche ces dernières semaines, augmentant de 3441%, passant de 17,5 millions de dollars le 25 avril à 619,7 millions de dollars le 9 mai. Plusieurs BRC-20 individuels ont également connu des hausses vertigineuses pendant cette période.

Capitalisation des jetons BRC-20

BRC-20.io

Par exemple, ORDI, le premier et le plus important BRC-20 avec une capitalisation boursière de 236 millions de dollars, a bondi de 2357% en l'espace de quelques jours, passant de 0,75$ à 18,43$ à son plus haut niveau. Depuis le 2 avril, ORDI a connu une hausse stupéfiante de plus de 18 000% et est désormais coté sur des plateformes d’échange de cryptomonnaies telles que Gate.io. et Uniswap. D'autres BRC-20, tels que PEPE, MEME et MOON, ont également généré des rendements impressionnants pour leurs détenteurs, augmentant tous de plus de 2000 % au cours du mois dernier.

Cependant, l'engouement pour les BRC-20 a entraîné des perturbations importantes sur les frais de transaction de Bitcoin. Les frais de BTC ont atteint des niveaux record depuis avril 2021, avec des frais moyens par transaction s'élevant à 31 dollars le 8 mai.

Frais moyens par transaction sur Bitcoin

Ycharts

En une semaine, Bitcoin a généré plus de 49 millions de dollars en frais de transaction, alors que la frénésie pour les BRC-20 s'intensifiait. Entre ces frais et les récompenses de blocs, les mineurs ont récolté plus de 204 millions de dollars de revenus durant cette période.

Pour mettre les choses en perspective, ces revenus hebdomadaires sont les plus élevés depuis mai 2022. Cette forte demande pour des espaces de blocs a entraîné une congestion importante du réseau Bitcoin. L'effet s'est également fait ressentir dans le monde centralisé des cryptomonnaies, avec par exemple, Binance, contraint d'interrompre les retraits à deux reprises entre le 6 et le 7 mai.

Alors, pourquoi, comme de nombreux puristes le proclament, les premiers actifs créés via cette nouvelle technologie BRC-20 seraient-ils "sans valeur" ? L'explication comporte deux volets.

D'une part, la norme BRC-20 n'est encore qu'une proposition, et rien ne garantit son intégration à grande échelle dans les outils blockchain comme les portefeuilles et les plateformes. En effet, l'adoption de cette norme pourrait prendre du temps : la conception du BRC-20 n'est pas forcément finalisée, encore moins complètement vérifiée ou adoptée - Attention aux arnaques! Si une norme concurrente ou améliorée finit par être plus largement adoptée, la tempête actuelle de BRC-20 pourrait devenir un vague souvenir de spéculation.

D'autre part, les limitations actuelles des BRC-20 présentent un inconvénient beaucoup plus immédiat, même pour les spéculateurs les plus audacieux qui se risquent au jeu de Ponzi décentralisé des memecoins. L'absence de compatibilité avec la DeFi signifie que les BRC-20 ne peuvent pas bénéficier de la liquidité fournie par les services DeFi tels que les pools d'échange. Puis ces jetons n’ont pas réellement de proposition de valeur pour le moment.

Alors même si les BRC-20 sont une innovation fascinante avec un potentiel très intéressant, et que vous êtes tenté d'investir dans les titres les plus explosifs, sachez que vous risquez de subir des pertes à hauteur de la valeur de votre investissement.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

(Cliquez pour agrandir)



Zonebourse

Block 4 : Lectures de la semaine

Les cryptocasinos évoluent à une vitesse inquiétante - voici comment les maîtriser (The Conversation, en anglais)

Simon Johnson sur les stablecoins, l’intelligence artificielle, les inégalités, etc. (Project Syndicate, en anglais)

Zuckerberg a conduit l’industrie technologique dans un désert de métaverse (Intelligencer, en anglais)

Les frais Bitcoin élevés du BRC-20 et des ordinaux entraînent des controverses et des défis (Bitcoin Magazine, en anglais)