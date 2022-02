Laurent Pignot Analyste Suivre 89 Tous ses articles Diplomé de Montpellier Business School et de Paris 1-Sorbonne, passé par les univers de la banque et de l'assurance, Laurent Pignot entretient une telle passion pour les cryptomonnaies qu'il ambitionne, un jour, de lancer un média dédié à la vulgarisation de ces actifs alternatifs. Ce qui attire ce fan de sport et de gastronomie ? En bon représentant de sa génération, la dimension décentralisée et désintermédiée de ces devises. Ce qui l'anime ? L'adrénaline liée au jeu de l'investissement. Bitcoin : le calme avant la tempête ? 07/02/2022 | 16:06 Laurent Pignot 07/02/2022 | 16:06 Envoyer par e-mail :

Les crypto-investisseurs peuvent se réjouir. Après plusieurs longues semaines de baisse, le cours de la devise numérique reprend des couleurs et semble vouloir refaire surface après une longue coulée en eaux troubles qui a mis les nerfs des acteurs du marché à rude épreuve. Il faut dire qu'une baisse de 50% en trois mois commençait à devenir indigeste pour les traders/investisseurs. Ceci étant dit, les bitcoiners sont-ils réellement tirés d'affaire? Plongeons au cœur du réseau.

Le bitcoin. Cours du BTC/USD

Source : Zonebourse

Les taureaux ont-ils terrassé les ours une bonne fois pour toute ? Les multiples lacérations des ours faisant vaciller le cours du BTC à la baisse sont-elles terminées? Rien n’est moins sûr. Entre pourfendeurs et fanatiques ce débat fait toujours rage sur les bancs de la cryptosphère. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies, bitcoin y compris, a été divisée par deux en moins de trois mois. Mais en l’espace de 72 heures l’or numérique a repris plus de 15% et vient injecter une piqûre de rappel à ses détracteurs quant à leurs désirs de voir s’effondrer la valorisation du bitcoin. Dynamique passagère ou tendance durable? Scrutons le réseau. Les bitcoins sortent des plateformes

Entrées et sorties de bitcoins sur les plateformes

Source : Glassnode Pour faire simple, la phase d’accumulation est la période de temps où les bitcoins sur le réseau sortent des plateformes (Binance, Coinbase, FTX, KuCoin…), autrement dit, ils sont achetés par des investisseurs. La phase de distribution est au contraire, la période où les bitcoins retournent sur les plateformes, autrement dit, les bitcoins sont vendus par leurs détenteurs. Alors que le mois de janvier s’est révélé particulièrement calme concernant les entrées et sorties de BTC, ces derniers jours ont été marqués par une recrudescence d’unités bitcoin acquises par les acteurs du marché. Une période bien différente de celle du printemps 2021 où les bitcoins affluaient en masse sur les plateformes comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessus. Dans ce sens, le nombre de bitcoins en circulation sur l’ensemble des plateformes est revenu à son niveau de fin 2018. Nombre de bitcoins sur les plateformes

Glassnode Approximativement 2 500 000 bitcoins circulent sur les plateformes à actuellement. La dernière fois que ce phénomène s’est produit remonte en 2018, lorsqu’un bitcoin équivalait à 6000$, alors qu’aujourd’hui, le cours gravite autour des 42 000$. D’ailleurs, vous devez vous poser une question : “Comment est-il possible qu’il y ait le même nombre de bitcoins en circulation sur les plateformes aujourd’hui et en 2018, mais avec un prix multiplié par sept ?” Comme vous le savez probablement, la validation des transactions par les mineurs sur le réseau bitcoin génère de nouvelles unités. Celles-ci sont transmises aux mineurs en guise de récompense pour sécuriser et assurer le bon fonctionnement de la blockchain. En 2018, et jusqu’en mai 2020, 12,5 BTC étaient créés toutes les 10 minutes, soit à chaque fois qu’un bloc était créé et ajouté sur la blockchain. A partir de mai 2020, la rémunération des mineurs a été divisé par deux grâce au phénomène du halving day (mon article dédié à cette récompense en BTC pour les mineurs et à l’explication du halving day : Minage de bitcoins et halving day : Creusons le sujet) Résultat des courses : entre décembre 2018 et février 2022, plus de 1 500 000 bitcoins ont été créés pour récompenser les mineurs. Donc finalement, nous comprenons que si le nombre de bitcoins revient sur les niveaux de 2018, il y a eu entre 2018 et aujourd’hui, 1 500 000 de bitcoins qui ont été accumulés dans les portefeuilles : Décembre 2018 : 17 450 000 BTC en circulation / 2 500 000 bitcoins en circulation (14,30% du total)

Février 2022 : 18 950 000 BTC en circulation / 2 500 000 bitcoins en circulation (13,20% du total)

Cette accumulation de 1 500 000 bitcoins a évidemment eu pour effet de faire grimper le cours de la devise numérique. D’ailleurs, nous remarquons facilement que le nombre de bitcoins en circulation fluctue au fil du temps. Lors du Krach Covid de 2020 (voir graphique ci-dessus), le nombre de bitcoins sur les plateformes a bondi à plus de 3 millions, laissant ainsi transparaître la vente de BTC par les investisseurs dans un vent de panique. Très logiquement, une diminution de ce nombre de bitcoins en circulation sur les plateformes induit que plus d’unités sont achetées que vendues. Après cette explication un peu longue, mais à mon sens nécessaire pour bien comprendre les fluctuations du prix du bitcoin, reprenons notre navigation dans le réseau. Trop peu d’argent frais… Bitcoin : pourcentage de pièces ayant moins de 1 semaine de détention

Source : Glassnode Le pourcentage de bitcoins ayant été achetés il y a moins d' une semaine sur le réseau évolue sur des niveaux extrêmement bas (environ 5%). Autrement dit, très peu d’argent frais est injecté. A titre d’exemple, durant l'euphorie haussière de 2017, cette catégorie correspondait à plus de 38% des BTC en circulation, et en 2021 à plus de 25%. Lors des pics du prix du BTC, de plus en plus d’investisseurs inondent le marché avec de l’argent frais et achètent du bitcoin. Ce qui a pour répercussion d’augmenter la masse monétaire sur le réseau et donc par ricochet de venir augmenter la poche de bitcoins de moins de 1 semaine. Bien que ces derniers jours cette poche ait sensiblement augmenté en ayant retiré de nombreux BTC des plateformes, comme nous l'avons vu au début de cet article, il est bien trop tôt pour tirer quelconque conclusion quant à la poursuite de la dynamique de ces 72 dernières heures si on se cantonne aux transactions sur le réseau. Pour finir, jetons un œil au mûrissement des bitcoins de plus de 1 an, autrement dit, les bitcoins acquis il y a plus de 1 an. Pourcentage de bitcoins ayant été acquis il y a plus de 1 an

Source : Glassnode

Pendant les périodes obscures du cours du Bitcoin, les détenteurs à long terme accumulent de l’offre. Alors que pendant les périodes d’euphorie, les vieilles mains distribuent leurs pièces coûteuses entre les mains des taureaux spéculateurs (ce qui permet de retourner la tendance en faveur des ours, vendant des pièces bon marché à perte). A l’heure actuelle : La “smart money”, autrement dit les vieilles mains, ceux qui ont investi dans le bitcoin il y a maintenant plus de un an conservent leurs pièces. Une situation qui reflète une sorte de confiance dans le prix actuel et de son appréciation dans les prochains mois.





Trop peu d’argent frais rentre sur le marché. Une reprise haussière du cours du bitcoin s’est toujours, par le passé, accompagnée de volumes, c'est-à-dire que nous pouvions constater une augmentation d’argent frais sur le réseau, malheureusement il est trop tôt pour confirmer une reprise d’une dynamique des acheteurs. L'étude du réseau Bitcoin permet d’un peu mieux comprendre le comportement des investisseurs sur le marché impitoyable des actifs numériques. Les prochains jours permettront d'observer ou non un changement de sentiment des investisseurs sur le marché. Si un mistral haussier est en approche, nous en avons à l’heure actuelle que les premières brises. Comptez sur moi pour vous faire découvrir rapidement un nouvel état des lieux du réseau et ainsi de pouvoir vous aider à mieux appréhender les prochaines dépressions atmosphériques et anticyclones sur Bitcoin. A très vite dans les colonnes de Zonebourse.

