Bitcoin : le grand saut approche ?

Le cours végète depuis de nombreuses semaines entre les 35 000 et les 45 000 dollars. Le bitcoin reste toujours corrélé et collé aux hanches du Nasdaq et ne semble pas vouloir couper franchement le cordon avec l’indice technologique américain. Nous atteignons même des niveaux records de corrélation entre l’indice et la crypto-devise. La corrélation de 90 jours entre le bitcoin et le Nasdaq a atteint les niveaux les plus élevés jamais enregistrés.

Corrélation entre le bitcoin et le Nasdaq 100

Source : Bloomberg La corrélation a atteint dernièrement +0,6 sachant que, pour rappel : +1 = deux actifs sont parfaitement corrélés positivement, autrement dit, quand l’un des deux varie à la hausse, l’autre le suit parfaitement à la hausse. -1 = deux actifs sont parfaitement corrélés négativement, autrement dit, quand l’un des deux actifs varie à la hausse, l’autre va dans le sens inverse, à la baisse. 0 = Les deux actifs ne comportent aucune corrélation ensemble, autrement dit, la relation est linéaire entre eux deux. A présent, jetons-nous dans le réseau pour observer les comportements des acteurs du marché des actifs numériques Le manque d’argent frais Evolution du pourcentage de la catégorie d’investisseurs

ayant acquis du bitcoin il y a moins de 1 mois

Source : Glassnode Cette métrique affiche quel poids représente, sur l’ensemble des investisseurs ayant du bitcoin, les investisseurs ayant acquis du bitcoin il y a moins de 1 mois par rapport à l’ensemble du réseau. Typiquement, comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessus, en début d’année 2021, cet argent frais représentait quasiment 55% de l’ensemble de l’offre en circulation. Autrement dit, beaucoup, beaucoup d’argent frais venait propulser le cours du bitcoin à la hausse. A l’heure actuelle, cette catégorie, représentant l’injection d’argent frais dans le réseau finalement, se retrouve sur des niveaux de bear market (marché baissier). Elle représente à peine 15% de l’ensemble des bitcoins en circulation. Mais alors, nous pouvons nous demander quelle part représente la catégorie des investisseurs ayant acquis du bitcoin depuis longtemps. Petit teaser : le chiffre est historique. Les bitcoins vieillissent Pourcentage de bitcoins ayant été acquis il y a plus de 1 an

Il n'y a jamais eu autant de bitcoins qui ont été acquis il y a 1 an ou plus et qui ne bougent plus. Ces bitcoins qui "dorment" depuis 1 an ou plus dans les portefeuilles représentent quasiment 65% de tous les bitcoins en circulation. Autrement dit, les acteurs du réseau attendent patiemment en ayant une certaine confiance de l’appréciation du prix prochainement puisqu’ils ne vendent pas, pour une bonne majorité d’entre eux, leurs bitcoins. Si les “vieux” investisseurs conservent leurs bitcoins et que dans un même temps, il y a trop peu de nouveaux investisseurs pour pousser le prix à la hausse, nous pouvons comprendre pourquoi le cours du bitcoin à tendance à végéter. Mais comme nous l’avons dit, les acteurs du marché se laissent porter par la situation macroéconomique actuelle qui ne comporte pas réellement de catalyseurs haussiers, bien au contraire. Dans cette situation, il est facile de comprendre que les éventuels nouveaux entrants attendent une situation plus favorable pour commencer à investir ou renforcer leurs positions. Pour corroborer mes propos, jetons un œil aux prises de profits et aux ventes à perte réalisées. Prise de profit VS Vente à perte

Prise de profit sur le Bitcoin (Moyenne sur 7 jours)

Source : Glassnode Vente à perte sur Bitcoin (moyenne sur 7 jours)

Nous remarquons très facilement que ce soit pour les prises de profit ou les ventes à perte, les niveaux sont relativement bas par rapport aux derniers mois. Ce qui explique, en partie, pourquoi le cours végète : pas de prises de profit, pas de ventes à perte, pas d’argent frais injecté. Finissons par un graphique mettant en exergue la proportion de l’offre de bitcoins anciens sur le réseau (1 an - 2 an, courbe bleue) pour la comparer à l’offre de bitcoins plus jeunes (1 semaine - 1 mois, courbe verte). On observe des tendances intéressantes. Dans les marchés haussiers (barre verticale rouge) : l’offre de bitcoins jeunes est plus élevée que l’offre de bitcoins anciens. Autrement dit, de nouveaux jeunes spéculateurs entrent sur le marché tandis que les anciens vendent leurs anciens bitcoins pendant cette euphorie haussière.





Dans les marchés baissiers (barre verticale orange) : l’offre de bitcoins jeunes est plus faible que les bitcoins anciens. Autrement dit, les anciennes mains accumulent de l’offre bien plus fortement que les jeunes mains. Le graphique ci-dessous présente l’évolution de ces phases de marché pour le bitcoin : Comparatif de l’offre de bitcoins anciens (1-2 ans) et l’offre de

bitcoins jeunes (1 semaine - 1 mois) / Cours du Bitcoin

Source : Glassnode On observe un comportement bien connu de la finance traditionnelle qui s’applique au monde des crypto-actifs. La “smart money” accumule de l’offre pendant les périodes de baisse alors que les jeunes spéculateurs inexpérimentés achètent les sommets historiques. Les données du réseau “on-chain” de Bitcoin permettent d’observer directement ces comportements en mettant en évidence la psychologie des investisseurs. Vous vous dites sûrement qu’il suffit de suivre tout simplement les mouvements des vieilles mains en répliquant leurs opérations. Cependant les démons de l'appât du gain et du FOMO secouent les investisseurs lorsque les marchés décollent. La gestion des émotions dans un marché aussi volatil que les actifs numériques se révèle être un vrai duel avec soi-même. En définitive, il semblerait, qu’effectivement, nous soyons désormais loin des phases d’euphorie où les jeunes spéculateurs se jettent corps et âmes sur le bitcoin en étant en quête de changement de vie. Après une chute de 40% du cours du bitcoin depuis son sommet historique, d’autres acteurs, précédemment décrits, semblent vouloir eux en profiter. En aucun cas, cela signifie qu’un potentiel point bas du prix du bitcoin a été trouvé, nous pourrions complètement aller se faire une ultime frayeur dans les abysses du cours de la crypto-devise, d’autant plus que, comme je le mentionnais plus haut, le contexte macroéconomique est très tendu pour un tas de facteurs. Les crypto-actifs, qui se veulent par nature très émotifs par rapport aux frictions géopolitiques et économiques, sont considérés comme des actifs à risque et ils se retrouveraient en première ligne si le contexte actuel venait à se détériorer davantage. La prudence est de mise et cela se reflète, globalement, les agissements des acteurs du réseau actuellement.

