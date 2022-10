Laurent Pignot Analyste Suivre 163 Tous ses articles Diplomé de Montpellier Business School et de Paris 1-Sorbonne, passé par les univers de la banque et de l'assurance, Laurent Pignot entretient une telle passion pour les cryptomonnaies qu'il ambitionne, un jour, de lancer un média dédié à la vulgarisation de ces actifs alternatifs. Ce qui attire ce fan de sport et de gastronomie ? En bon représentant de sa génération, la dimension décentralisée et désintermédiée de ces devises. Ce qui l'anime ? L'adrénaline liée au jeu de l'investissement. Bitcoin : les baleines remontent à la surface 11/10/2022 | 14:20 Laurent Pignot 11/10/2022 | 14:20 Envoyer par e-mail :

Depuis plus de quatre mois, la devise numérique se maintient entre 18 000 et 24 000 dollars sans donner de réelle direction aux crypto-investisseurs. Une période relativement longue qui a de quoi décourager les acteurs du marché à s'intéresser aux actifs qu’il contient, mais surtout qui pousse les investisseurs à désespérer et à laisser leur portefeuille crypto végéter en attendant un mouvement de grande ampleur. Ce comportement est-il visible sur le réseau Bitcoin ? Les ventes à perte sont au fond du gouffre Ventes à perte

Glassnode

Après avoir observé des ventes à perte quotidiennes inédites (3 milliards de dollars) lors de la chute de la devise numérique entre 30 000 et 20 000 dollars fin juin, les ventes à perte reviennent se positionner sur des niveaux relativement faibles. Ainsi, une bonne partie des investisseurs ayant acquis du bitcoin au-dessus des niveaux actuels ont préféré couper leurs positions en voyant leur pactole numérique fondre comme neige au soleil. A l’heure actuelle, après ce délestage massif, les ventes à perte gravitent autour des 200 millions de dollars encaissés quotidiennement. Les prises de profits sont-elles plus importantes ? Les prises de profits disparaissent Prises de profits

Glassnode Les prises de profits restent toujours faibles et en diminution sur ces dernières semaines. Les prises de profits quotidiennes gravitent en dessous du seuil des 90 millions de dollars. Il faut remonter deux ans en arrière, en 2020, pour retrouver des niveaux de prises de profits aussi faibles. Des sommes extrêmement moins importantes que les encaissements réalisés lors des précédents pics de marchés haussiers où l’on observait entre 2 et 4 milliards de dollars empochés par les acteurs du réseau quotidiennement. Ces faibles prises de profits laissent supposer qu’une énorme majorité des investisseurs, traders et acteurs du marché ont pris leurs bénéfices sur les précédents sommets du cours du bitcoin. Avec ces deux premières métriques, nous comprenons que les ventes à perte dominent toujours les prises de profits actuellement. Un comportement typique des phases de marchés baissiers. Le graphique suivant superpose les deux graphiques précédents en affichant des pertes supérieures aux profits actuellement. Profits VS Pertes (moyenne sur 90j)

Glassnode Alors que les prises de profits et les ventes à perte diminuent au fil des semaines, comment réagissent les gros détenteurs de bitcoins - ces fameuses baleines ? Les cétacés grossissent Si nous examinons les portefeuilles détenant, d’un côté plus de 10 BTC (190 000$) en portefeuille, et de l’autre plus de 10 000 BTC (190 000 000$) en portefeuille, ceux-ci ont tendance à accumuler depuis février 2022 après s’être délestés durant le marché haussier de 2021. Whales BTC Glassnode Courbe orange : portefeuilles détenant plus de 10 BTC

Courbe rouge : portefeuilles détenant plus de 10 000 BTC On observe un comportement bien connu de la finance traditionnelle qui s’applique au monde des cryptomonnaies. La smart money accumule de l’offre pendant les périodes de baisse alors que les jeunes spéculateurs achètent les sommets historiques. Pour corroborer le graphique précédent, décomposons l'offre “jeune” en circulation par rapport à l’offre “ancienne”. Les spéculateurs Sur le graphique suivant, nous observons que globalement les détenteurs à court terme de bitcoins, c'est-à-dire la part des BTC acquis entre 1 jour et 1 mois, se positionnent sur des niveaux historiques extrêmement faibles. Autrement dit, sur les niveaux actuels, les nouveaux spéculateurs se font rares pour ne pas dire inexistants. Accumulation des BTC des détenteurs à court terme (1j - 1 mois )

Source : Glassnode Les BTC acquis sur le dernier mois ne représentent que 6% de l’ensemble des bitcoins du réseau. En réalité, historiquement, beaucoup de nouveaux spéculateurs viennent se positionner aux niveaux des nouveaux sommets du cours du bitcoin. On observe qu’en période d’euphorie haussière, plus de 50% des BTC ont une durée de vie de moins de 1 mois. Les "Hodlers" La tendance est clairement inversée pour les détenteurs de longue durée. Le graphique suivant affiche la part des BTC acquis entre 1 an et 7 ans. Durant les périodes d’euphorie cette part à tendance à représenter moins de 10% de l’offre en circulation contre plus de 50% en période de marché baissier. Accumulation des BTC des détenteurs à long terme (1 an - 7 ans)

Source : Glassnode Pendant les périodes obscures du cours du bitcoin, les détenteurs à long terme accumulent de l’offre. Alors que pendant les périodes d’euphorie, les vieilles mains distribuent leurs pièces coûteuses entre les mains des taureaux spéculateurs (ce qui permet de retourner la tendance en faveur des ours, vendant des pièces bon marché à perte). Un comportement complètement inversé par rapport aux jeunes mains comme on a pu le voir précédemment. Grâce à l’étude des cycles de comportements des crypto-investisseurs, nous pouvons élaborer des hypothèses concernant l’équilibre de l’offre et de la demande. Nous pouvons constater que le modus operandi de la “smart money” est similaire au fil du temps : accumuler de l’offre bon marché dans les phases de “bear market” pour réaliser des bénéfices des mois/années plus tard dans les phase d’euphorie de “bull market”. Vous vous dites sûrement qu’il suffit de suivre tout simplement les mouvements des vieilles mains en répliquant leurs opérations. Cependant les démons de l'appât du gain et du FOMO secouent les investisseurs lorsque les marchés décollent. La gestion des émotions dans un marché aussi volatil que les actifs numériques se révèle être un vrai duel avec soi-même. Gérer ses émotions afin de prendre place aux côtés de la smart money et savoir sortir avant qu’il ne soit trop tard s'avère être un véritable parcours du combattant dans l’univers impitoyable des devises numériques. Finissons cet article en calculant le coût de base pour toutes les baleines qui ont spéculé afin de fournir un niveau de prix qui est psychologiquement important pour ces investisseurs. Le coût de base des baleines En horodatant les dépôts et les volumes de retrait de la cohorte de baleines (détenant plus de 1000 BTC en portefeuille) vers/depuis les plateformes nous pouvons estimer le prix moyen des dépôts/retraits de baleines depuis janvier 2017. Ce coût de base des baleines est actuellement d'environ 15 700 dollars. Coût de base des baleines (portefeuille > 1000 BTC)

