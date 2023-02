Bitcoin : les sociétés de minage sont-elles en détresse financière ? Partie 1/2

Ici, nous allons nous intéresser à la santé financière des principaux mineurs publics de bitcoins. En s’appuyant sur les travaux de Blockwaresolutions, et après avoir examiné au peigne fin les états financiers des sociétés minières, nous allons déterminer un prix du bitcoin qui sert de seuil de rentabilité pour chaque mineur.

Méthode d’évaluation 1

Prix d’équilibre du BTC = Coût d’exploitation des revenus / Quantité des BTC exploitée

En premier lieu, nous avons extrait le coût des revenus (Cost of Revenue - CoR) indiqué dans le compte de résultat des sociétés publiques. Pour les entreprises qui exploitent uniquement le BTC, nous avons soit utilisé le CoR donné à sa valeur nominale si la dépréciation a déjà été retirée, soit soustrait la dépense de dépréciation fournie dans le dossier. Les entreprises qui ont d'autres sources de revenus décrivent généralement leur coût des revenus par source de revenus dans les états financiers.

En divisant le revenu du coût direct de l'extraction minière par la quantité de BTC extraits sur l’année 2022, nous pouvons calculer approximativement le prix d'équilibre (BE) des BTC extraits. En théorie, si le BTC est supérieur à son prix BE, l'entreprise réalise un bénéfice sur le BTC extrait au cours de la période. Il convient toutefois de noter que les chiffres utilisés dans les états financiers sont des estimations rétrospectives. L'examen du seul coût des revenus miniers ne tient pas compte des autres coûts d'exploitation tels que l'amortissement, la dépréciation et les frais administratifs.

Classement par prix d’équilibre du bitcoin par CoR

Hive Blockchain se retrouve en meilleur position avec ce modèle de calcul. Ajoutons les dépenses d’exploitation pour visualiser leurs impacts sur le prix d’équilibre. Méthode d’évaluation 2 Prix d’équilibre BTC = (coût des revenus miniers + dépenses opérationnelles) / quantité de BTC exploités Si nous prenons en compte les dépenses d’exploitation totales indiquées dans le compte de résultat pour trouver le prix que le BTC devrait dépasser pour couvrir toutes les dépenses encourues par toutes les activités commerciales opérationnelles, alors le bitcoin BE grimpe vite. Naturellement, le coût total de la production de BTC pour l'entreprise, qui inclut les dépenses opérationnelles telles que l’amortissement du matériel de minage et du bâtiment ainsi que les salaires des employés, sera plus élevé que le coût direct de l'extraction (méthode 1 - CoR). Si nous ajoutons les dépenses totales d’exploitation au CoR nous obtenons ce bitcoin BE pour les entreprises minières.

Classement par prix d’équilibre du bitcoin (CoR + Dépenses d’exploitation)

Avec ce modèle de calcul, aucune entreprise à l’heure actuelle n’aurait atteint le seuil de rentabilité. Notons tout de même que certaines de ces entreprises ont d’autres activités à côté de l’extraction de bitcoins. Le jalonnement (staking) d’ethers, l'hébergement de matériels pour des tiers ou encore le conseil peuvent leur apporter des revenus supplémentaires. C’est pour cette raison que le premier modèle, uniquement basé sur le CoR, permet d’aligner d’une manière plus pertinente les coûts spécifiques de l'extraction de bitcoins par rapport aux revenus générés précisément sur cette activité.

Pour finir, jetons un œil au poids des dettes par rapport aux capitaux propres des sociétés.

Méthode d’évaluation 3

Ratio d’endettement = Passif total / Capitaux propres totaux

Communément appelé le ratio Debt-to-Equity (D-E), le ratio d’endettement divise le total des dettes par le total des capitaux propres pour montrer le montant de la dette par rapport au financement par capitaux propres et aux bénéfices non répartis. Les entreprises fortement endettées auront des ratios D-E élevés, car la valeur totale de leurs dettes dépasse largement la valeur de leurs capitaux propres.

Ratio d’endettement des sociétés minières

Un ratio D-E compris entre 0,1 et 1,5 est considéré comme correct, car il témoigne d'une dépendance saine à l'égard de la dette, soutenue par des fonds propres importants. D'une manière générale, un ratio D-E faible indique une faible probabilité de défaillance, mais un ratio D-E extrêmement faible (<0,1) peut indiquer une dépendance malsaine à l'égard du financement par capitaux propres.

Pour rappel, en décembre 2022, Core Scientific (CORZ) a déposé le bilan en vertu du chapitre 11. Leur dépendance malsaine à l'égard de la dette est mise en évidence par un ratio D-E supérieur à 18.

Résultat final

En définitive, si nous faisons la moyenne entre la méthode d’évaluation 1 et la méthode d’évaluation 3 des sociétés minières examinées, nous obtenons ce classement. Naturellement, pour la méthode 1, nous avons positionné en première la société minière qui affiche un bitcoin BE le plus faible possible, et pour la méthode 3, celle qui affichait un ratio d’endettement compris entre 0,1 et 1,5 le plus faible. Parfois, un tableau vaut mieux que des mots :

Et les grands gagnants sont...

Cleanspark et Hive Blockchain sont en tête avec ces deux modèles d’évaluation combinés, alors que Core Scientific ferme la marche. Mais ces deux méthodes ne reflètent pas totalement la santé financière de ces sociétés. Dans la deuxième partie (en préparation), nous allons ajouter deux méthodes d’évaluation :

Ratio 1 : actifs à court terme / passifs à court terme Ratio 2 : total des liquidités et équivalents / total des dettes à court terme

Ainsi nous ferons le classement définitif à travers quatre méthodes d’évaluation. Les paris sont lancés. Rendez-vous dans la deuxième partie (ça arrive très vite !).

Spoiler : les têtes de classement vont changer