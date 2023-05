Après un début d'année qui a démarré sur les chapeaux de roues, le bitcoin a du mal à continuer d'appuyer sur la pédale d'accélérateur. Bitcoin manque-t-il de gaz pour retrouver ses sommets d'antan ? Soulevons le capot de la machine pour dépoussiérer les zones d'encrassement, vérifier les bougies d'allumage et surtout voir si le turbo qui fait sa renommée n'est pas usé.

Bitcoin (BTC/USD)

Zonebourse

Même si le bitcoin semble caler sous le seuil psychologique des 30 000 dollars, il affiche tout de même une hausse de plus de 67% depuis le 1er janvier. Mais depuis un mois et demi, le leader du marché des cryptomonnaies est resté bloqué sans donner de signaux de reprise de sa dynamique haussière. Zoom sur le réseau Bitcoin.

L’activité sur le réseau reste faible

Le nombre d’adresses qui sont actives (courbe orange dans le graphique ci-dessous), c’est-à-dire celles qui envoient et recoivent des bitcoins sur le réseau, restent relativement faibles par rapport aux données historiques.

Signe que les crypto-investisseurs sont désormais plus dans l’attente et l’observation que dans la spéculation à court terme. Historiquement, une hausse durable du cours du bitcoin s’est accompagnée par une augmentation de l’utilisation de son réseau, notamment une croissance des échanges.

Nombre d’adresses actives

Glassnode



Pour donner plus de poids à cette métrique, jetons un oeil aux volumes de transfert sur le réseau. Les volumes restent faibles La comparaison de l'ampleur et de la tendance des volumes de transfert de bitcoins sur le réseau sur une base mensuelle et annuelle peut être informative. Le graphique ci-dessus compare la moyenne mensuelle (courbe rouge) du volume de transfert à la moyenne annuelle (courbe bleue) ce qui permet d’apprécier les changements relatifs du sentiment dominant sur le réseau, et aussi aider à identifier quand les tendances pivotent concernant l'activité des acteurs du marché. Jetons un oeil au graphique, puis nous le commenterons ensuite.

Volumes de transfert mensuelles et annuelles

Glassnode



Pour faire simple, si la courbe rouge mensuelle est supérieure à la courbe bleue annuelle, alors cela indique une expansion de l'activité sur la blockchain, ce qui est typique de l'amélioration des fondamentaux du réseau, et une utilisation croissante de celui-ci. A l’inverse, si la courbe rouge mensuelle est inférieure à la courbe bleue annuelle, alors cela indique une contraction de l'activité sur la chaîne, typique d'une détérioration de l'attractivité du réseau, et d'une baisse de l'utilisation des acteurs du réseau. Malgré la hausse du cours du bitcoin sur ce début d’année, les volumes de transfert mensuels restent nettement inférieurs à ceux de l’année 2021 et d’une bonne partie de l’année 2022. Une hausse des volumes se révèle là-aussi indispensable pour une remontée saine du bitcoin, ce qui n’est visiblement pas encore le cas. Voyons désormais à court terme si nous observons tout de même des flux de capitaux sur le réseau. Spéculateurs VS Investisseurs : RHODL Ratio Le RHODL Ratio est un oscillateur qui permet, d’une certaine manière, de comparer la richesse en dollars détenue par les nouveaux arrivants (sur une semaine) par rapport aux plus anciens investisseurs (entre un et deux ans). Jetons un œil au graphique puis nous détaillons ensuite le RHODL Ratio.

RHODL Ratio

Glassnode

Hausse de la spéculation : Une tendance à la hausse du ratio RHODL (flèche rouge ci-dessus) suggère une augmentation de la richesse en USD détenue par de nouveaux acheteurs de bitcoins (sur une semaine). Un mouvement typique de la reprise du marché haussier et des pics de spéculation.

Hausse de la dominance des anciens bitcoins : Une tendance à la baisse du ratio RHODL (flèche verte) indique une dominance de la richesse en USD détenue par les acteurs détenant des bitcoins "anciens" qui ont été acquis entre 1 et 2 ans auparavant. Cette baisse du RHODL suggère une tendance d’accumulation et d’une conservation des bitcoins à moyen-long terme. Autrement dit, les BTC deviennent en moyenne plus âgés (par rapport à leur date d’achat).

Changement de dominance entre spéculateur court terme et investisseur long terme : un RHODL stagnant (flèche bleue) indique que le taux de changement entre la dominance des BTC âgés et des plus récents est à l’équilibre. Cet équilibre est souvent observé autour des périodes de transition du marché telles que les hauts de marchés distributifs et les bas de marchés d’accumulation.

A l’heure actuelle, comme le montre le graphique ci-dessus, on observe un net rebond de la spéculation (hausse du RHODL) depuis le début de l’année, ce qui vient expliquer en partie la hausse du cours du bitcoin depuis le 1er janvier.

Historiquement, une reprise du RHODL ratio après une longue phase de chute signale une zone de retournement de long terme. En revanche, le bitcoin a souvent mis de nombreux mois avant de retrouver ses sommets historiques après ce retournement du RHODL.

D’ailleurs si nous regardons l’état des bitcoins qui sont actuellement et profit et en perte, cela corrobore la durée relativement longue avant laquelle on pourrait voir le bitcoin revenir sur des zones de prix bien plus élevées.

Bitcoin : Etat des profits et des pertes non réalisés

Pour faire simple, les profits/pertes non réalisés prennent en compte la valeur réelle en USD par laquelle un bitcoin est en gain/perte. En d'autres termes, cette métrique (Net Unrealized Profit/Loss- NUPL) pondère chaque bitcoin en circulation par la différence entre le prix actuel et son prix d’achat et additionne tous les bitcoins en profits et pertes. Le NUPL exprime la valeur en dollars du total des profits ou pertes nets en pourcentage de la capitalisation boursière.

Naturellement, si l’on transpose cette métrique sur une courbe, lorsque le nombre de bitcoins en profit augmente, alors la courbe représentant le NUPL augmente, et inversement à la baisse lorsque le nombre de bitcoins en état de perte augmente.

NUPL

Glassnode

Ce qui est intéressant de souligner c’est qu’historiquement, lorsque l’état des profits/pertes se retrouve dans la zone “Optimisme - Anxiété”, notamment après avoir vécu une zone de "Capitulation" au regard du NUPL, le bitcoin se retrouve dans une zone de reconstruction relativement longue.

Autrement dit, lorsque les bitcoins en circulation se retrouvent en moyenne légèrement en profit, cela peut prendre de nombreux mois avant de retrouver une structure de profit très nettement supérieure à celle des pertes.

Nous pouvons le constater sur le graphique ci-dessus, avec les nombreux mois qu’il a fallu pour que le bitcoin passe d’une structure “Optimisme - Anxiété” à “Croyance - Déni” dans les précédent cycles du BTC, notamment en 2016-2017 et 2019-2020.

Pour finir jetons un oeil à l’activité des “petites” et “grosses” adresses possédant des bitcoins.

1 million d’adresses détiennent au moins 1 BTC

Le nombre d’adresses détenant au moins 1 bitcoin en portefeuille a atteint le seuil historique de 1 million d’adresses.

Nombre d'adresses possédant au moins 1 BTC

Glassnode

Si l’on observe de plus près quelles catégories d’adresses possèdent ces bitcoins, on retrouve une nette augmentation pour les “petits” et “gros détenteurs depuis le printemps 2022, et une hausse encore plus importante depuis la chute de FTX en novembre 2022, lorsque un bitcoin équivalait à 17 000 dollars. Dans le graphique ci-dessous :

Courbe rouge : Adresses possédant au moins 10 000 BTC, soit 280 millions de dollars

Courbe jaune : Adresses possédant au moins 10 BTC, soit 280 000 dollars

Courbe bleue : Adresses possédant au moins 1 BTC, soit 28 000 dollars