Laurent Pignot Analyste Suivre 3 Tous ses articles Diplomé de Montpellier Business School et de Paris 1-Sorbonne, passé par les univers de la banque et de l'assurance, Laurent Pignot entretient une telle passion pour les cryptomonnaies qu'il ambitionne, un jour, de lancer un média dédié à la vulgarisation de ces actifs alternatifs. Ce qui attire ce fan de sport et de gastronomie ? En bon représentant de sa génération, la dimension décentralisée et désintermédiée de ces devises. Ce qui l'anime ? L'adrénaline liée au jeu de l'investissement. Bitcoin : méfiez vous de l'eau qui dort 29/09/2021 | 09:00 Laurent Pignot 29/09/2021 | 09:00

Les cryptofans le savent, le cours du Bitcoin peut rapidement évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction de mouvements de gros portefeuilles détenus par une petite communauté. Certains experts estiment qu'environ 1000 portefeuilles détiennent plus de 40% de l'offre totale de Bitcoin, ce sont des individus et des organisations qui ont su investir tôt dans l'émergence de la devise numérique. Pour l'anecdote, dans la cryptosphère, les individus derrière ces portefeuilles sont surnommées les "whales"(baleines), comme dans la finance traditionnelle. Au-delà du volume de transactions quotidien, il est intéressant d'analyser le mouvement des "pièces anciennes" autrement dit celles et ceux qui détiennent de la crypto-reine depuis longtemps. Partons à l'exploration de ces pièces en sommeil. Pour illustrer mes propos, nous allons utiliser le "Coin Days Destroyed" (CDD). Derrière ce nom apocalyptique se trouvent des données pertinentes pour observer les mouvements de la "smart money" (argent intelligent), autrement dit, ce sont celles et ceux qui conservent leurs cryptoactifs pendant une longue période. Ces portefeuilles accumulent dans les périodes de baisse et prennent leur bénéfice en phase d'euphorie haussière. D'un point de vue mathématique, le calcul est simple : une unité de pièce non dépensée gagne un "jour-pièce" quotidien. Lorsque cette pièce est dépensée, le cumul jours-pièces est alors comptabilisé dans la métrique CDD. Ainsi le nombre total de jours-pièces détruits au cours d'une période précise est calculé en fonction du nombre de pièces dépensées multiplié par la durée de conservation de ces pièces. Avec ce calcul, nous donnons plus d'importance aux pièces qui n'ont pas été utilisées pendant une longue période. Rien de mieux qu'un exemple pour approfondir : Portefeuille 1 : 5 BTC en sommeil pendant 200 jours aura accumulé : 5 BTC x 200j = 1000 jours-pièces

Portefeuille 2 : 200 BTC en sommeil pendant 5 jours aura accumulé : 200 BTC x5j = 1000 jours-pièces Ainsi la pondération en “jour-pièce" est la même, alors que le portefeuille 1 aura dépensé 97,5% de moins de BTC que le portefeuille 2. Cela permet de mettre en évidence les mouvements des portefeuilles qui détiennent de la crypto-reine sur de longues périodes. Je vous laisse imaginer le poids des baleines qui détiennent de nombreux BTC, qui les conservent pendant longtemps et qui décident de s’en séparer à un moment donné. Dans ce cas comme vous l’aurez compris le compteur CDD s’affole. Maintenant, comme à mon habitude, place au graphique : 90 Coin Days Destroyed / Bitcoin cours USD (2009-2021) Source : Glassnode Avec ce premier graphique représentant la somme mobile sur 90 jours des jours-pièces détruites, on observe des tendances claires durant les phases haussières. Ces “vieilles pièces” sont détruites par leurs détenteurs pour réaliser des bénéfices. En 2017 les pics du CDD-90 ont été réalisés quelques mois avant le sommet des 19500$, s’en est suivi une chute vertigineuse des plusieurs mois pour venir frôler les 3000$. Si on observe de plus près le comportement du CDD-90 durant la dernière phase haussière de cette année, le schéma est similaire : 90 Coin Days Destroyed / Bitcoin cours USD (2020-2021) Source : Glassnode En observant ce graphique, on peut voir que les pics CDD-90 se sont manifestés quelques mois avant les sommets du cours du Bitcoin. Preuve en est que la smart money a enregistré des bénéfices tout au long du marché haussier de la top 1 crypto. Cet indicateur est intéressant car il permet d’observer les macro-tendances et le comportement des détenteurs long terme (souvent fortunés) car il prend en compte à la fois la durée de vie et le volume des pièces dépensées. En définitive, des valeurs élevées et durables du CDD-90 évaluent les comportements de dépenses des investisseurs à long terme, c'est-à-dire que ces individus profitent de la force du marché et des cours élevés pour réaliser des bénéfices. A l’inverse des valeurs basses de cet indicateur suggèrent que les “anciennes pièces” restent en sommeil et que la conviction de conserver l’actif numérique est élevée. A l’heure où j'écris ces lignes il semblerait que les valeurs soient relativement basses. En revanche, en tant qu’investisseur nous devons garder en tête l'incontournable adage suivant : ”Les performances passées ne préjugent pas des performances futures”. 90 Coin Days Destroyed / Bitcoin cours USD (2014-2021) Source : Glassnode

