Bitcoin : Fidelity va à son tour lancer un ETF

Le Wise Origin Bitcoin Trust de Fidelity détiendrait des bitcoins et s'appuierait sur les prix des principales bourses de cryptomonnaies, dont Coinbase et Bitstamp, selon un dépôt préliminaire auprès de la Securities and Exchange Commission.

"L'écosystème des actifs numériques s'est considérablement développé ces dernières années, créant un marché encore plus robuste pour les investisseurs et accélérant la demande des institutions. Un éventail de plus en plus large d'investisseurs cherchant à accéder au bitcoin a souligné la nécessité d'un ensemble plus diversifié de produits proposant une exposition aux actifs numériques", a déclaré Fidelity dans une déclaration envoyée par courriel.

Le dépôt de Fidelity fait suite à la montée en flèche du bitcoin, qui a atteint un sommet historique de près de 62 000 dollars ce mois-ci, dernière étape d'une ascension fulgurante en partie alimentée par de gros investisseurs américains.

En début de semaine, l'ancien directeur de la communication de l'administration Trump à la Maison Blanche, Anthony Scaramucci, s'est lancé dans la course à la création d'un fonds négociable en bitcoins, sa société SkyBridge Capital s'associant à First Trust Advisors.

Coinbase Global, la plus grande bourse de cryptomonnaies américaine, a déclaré la semaine dernière que les récentes transactions sur le marché privé avaient valorisé la société à environ 68 milliards de dollars cette année avant une cotation en bourse qui se dessine.