Bitcoin : quand Saturne croise Mercure, attention aux secousses

Depuis à peu près l'été dernier, la jeune new-yorkaise de 22 ans suit les évolutions des corps célestes pour prédire les fluctuations des cours du Bitcoin. Si certains raillent ses méthodes, force est de constater qu'avec 1 million de followers sur TikTok, elle a certainement un auditoire beaucoup plus vaste que la plupart des médias spécialisés ou non dans le Bitcoin. Et comme elle a recommandé la semaine dernière à ses disciples de faire attention à une correction des cours le 11 janvier, ce qui s'est effectivement produit, sa notoriété s'est encore accrue.

Mais pourquoi redoutait-elle une correction ? Parce que Saturne allait croiser Mercure bien sûr. "Je ne dirai jamais à quelqu'un d'acheter ceci ou cela", a-t-elle expliqué, avant d'ajouter "je peux prédire les trajectoires des prix mais je ne prétends pas être un conseiller financier au fait de la situation spécifique de quelqu'un, et donc je ne donne jamais de conseils d'achat ou de vente". Pour les non-initiés, apparemment Mercure symbolise les données sur les cours du Bitcoin tandis que Saturne est un indicateur de limitation.

Oh oh, on dirait bien que Saturne a croisé Mercure début janvier

La plupart des gens accordent aux prédictions de la jeune femme à peu près autant de crédit que pour n'importe quelle art divinatoire. Il n'empêche, elle fait partie d'une cohorte d'influenceuses et d'influenceurs présents sur TikTok et ailleurs et qui s'intéressent aux cryptomonnaies depuis que les cours ont flambé au printemps dernier. Et comme les mouvements du Bitcoin déconcertent à peu près tout le monde, cette nouvelle génération a trouvé un terrain de jeu propice. "Je suis un peu cynique quand il s'agit de projections de bitcoin", explique l'analyste Craig Erlam, qui travaille pour le courtier en devises OANDA. "Je pense qu'un certain nombre de personnes essaient de se raccrocher aux branches pour essayer de justifier toutes les raisons d'être optimistes".

Une chose est sûre, le Bitcoin a quintuplé depuis le début de l'année dernière, ce qui a suscité un intérêt grandissant de la communauté financière traditionnelle, qui a commencé à entrer sur un marché dont elle s'est longtemps tenue à l'écart. Mais qu'en pense Maren Altman ? Elle "voit quelques indicateurs favorables à la fin du mois et surtout en février et début mars", avant "une grande correction mi-mars" et une reprise en mai. Bilan des trades au milieu du printemps donc.

Pour terminer, sachez que l'analyse d'Altman est fondée sur la date de création du Bitcoin, matérialisée par le premier bloc de la chaîne, miné le 3 janvier 2009 par le mystérieux Satoshi Nakamoto.