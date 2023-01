Laurent Pignot Analyste Suivre 184 Tous ses articles Diplomé de Montpellier Business School et de Paris 1-Sorbonne, passé par les univers de la banque et de l'assurance, Laurent Pignot entretient une telle passion pour les cryptomonnaies qu'il ambitionne, un jour, de lancer un média dédié à la vulgarisation de ces actifs alternatifs. Ce qui attire ce fan de sport et de gastronomie ? En bon représentant de sa génération, la dimension décentralisée et désintermédiée de ces devises. Ce qui l'anime ? L'adrénaline liée au jeu de l'investissement. Bitcoin va-t-il un peu trop vite en besogne ? 24/01/2023 | 16:06 Laurent Pignot 24/01/2023 | 16:06 Envoyer par e-mail :

Zonebourse Spéculateurs VS Investisseurs : RHODL Ratio Les différents cycles sur le Bitcoin, qui sont souvent rythmés par le Halving Day (explication de ce mécanisme dans cet article : Minage de bitcoin et halving day : creusons le sujet), représentent l’équilibre de l’offre de BTC qui est en constante évolution entre les investisseurs à long terme et les nouveaux spéculateurs. Le RHODL Ratio est un oscillateur qui permet, d’une certaine manière, de comparer la richesse en dollars détenue par les nouveaux arrivants (sur une semaine) par rapport aux plus anciens investisseurs (entre 1 et 2 ans). Jetons un œil au graphique puis nous détaillons ensuite le RHODL Ratio. RHODL Ratio

Glassnode Hausse de la spéculation : Une tendance à la hausse du ratio RHODL (flèche rouge ci-dessus) suggère une augmentation de la richesse en USD détenue par de nouveaux acheteurs de bitcoins (sur une semaine). Un mouvement typique de la reprise du marché haussier et des pics de spéculation. Hausse de la dominance des anciens bitcoins : Une tendance à la baisse du ratio RHODL (flèche verte) indique une dominance de la richesse en USD détenue par les acteurs détenant des bitcoins "anciens" qui ont été acquis entre 1 et 2 ans auparavant. Cette baisse du RHODL suggère une tendance d’accumulation et d’une conservation des bitcoins à moyen-long terme. Autrement dit, les BTC deviennent en moyenne plus âgés (par rapport à leur date d’achat). Changement de dominance entre spéculateur court terme et investisseur long terme : un RHODL stagnant (flèche bleue) indique que le taux de changement entre la dominance des BTC âgés et des plus récents est à l’équilibre. Cet équilibre est souvent observé autour des périodes de transition du marché telles que les hauts de marchés distributifs et les bas de marchés d’accumulation. A l’heure actuelle, comme le montre le graphique ci-dessus, la poursuite de la tendance à la conservation de bitcoins (baisse du RHODL) est toujours bien ancrée malgré le récent rebond du cours du bitcoin. Du moins, il est bien trop tôt pour confirmer que la spéculation à court terme redevient de plus en plus prégnante sur le réseau, et cela se révèle être une condition indispensable pour soutenir le cours de la devise numérique durablement. Pour corroborer mes propos, regardons de plus près le poids des bitcoins sur le réseau en fonction de leur date d’acquisition. Le poids des bitcoins sur le réseau Le graphique ci-dessous représente, en pourcentage, le poids des bitcoins qui ont été acquis au cours du dernier mois par rapport à l’ensemble des bitcoins en circulation. Typiquement, nous pouvons voir que lors des phases de marché haussier, cette catégorie de “détenteur à court terme” augmente progressivement pour représenter plus de 50% de l’ensemble des bitcoins en circulation. Un pallier qui sert souvent de signe avant-coureur de l'imminence d’un pic du cours du bitcoin. A l’heure actuelle, cette catégorie (bitcoins acquis sur les 30 derniers jours) représente un très faible pourcentage de l’ensemble des bitcoins en circulation. Elle se retrouve même sur des niveaux de creux absolus de marchés baissiers comme le montre le graphique ci-dessous. En revanche, il est indispensable que cette catégorie reprenne de la vigueur pour relancer définitivement le bitcoin, ce qui n’est manifestement pas le cas pour le moment. Accumulation de pièces bitcoins des détenteurs à court terme (1j - 1 mois / 2016 - 2023)

Source : Glassnode Pour affiner l’analyse, jetons un œil au comportement des vieilles mains (bitcoins qui ont été acquis il y a plus de 1 an). Comme le montre le graphique ci-dessous, la tendance est clairement inversée pour ces détenteurs de longue durée. Pendant les périodes obscures du cours du bitcoin, les détenteurs à long terme accumulent de l’offre. Alors que pendant les périodes d’euphorie, les vieilles mains distribuent leurs pièces coûteuses entre les mains des taureaux spéculateurs (ce qui permet de retourner la tendance en faveur des ours, vendant des pièces bon marché à perte). Un comportement complètement inversé par rapport aux jeunes mains comme on a pu le voir précédemment. Grâce à l’étude des cycles de comportements des investisseurs sur le bitcoin, nous pouvons élaborer des hypothèses concernant l’équilibre de l’offre et de la demande. Nous pouvons constater que le modus operandi de la “smart money” est similaire au fil du temps : accumuler de l’offre bon marché dans les phases de “bear market” pour réaliser des bénéfices des mois/années plus tard dans les phase d’euphorie de “bull market”. Et à l’heure actuelle, les détenteurs de bitcoins à long terme (supérieur à un an) continuent, de manière globale, de conserver leurs bitcoins et ne prennent pas de profit. 60% des bitcoins en circulation ont été acquis il y a plus de un an. Un comportement typique de marché baissier. Accumulation de pièces Bitcoin des détenteurs à long terme (1 an - 7 ans)

Source : Glassnode Les volumes sont très faibles La comparaison de l'ampleur et de la tendance des volumes de transfert de bitcoins sur le réseau sur une base mensuelle et annuelle peut être informative. Le graphique ci-dessus compare la moyenne mensuelle du volume de transfert à la moyenne annuelle pour apprécier les changements relatifs du sentiment dominant et aider à identifier quand les tendances pivotent pour l'activité du réseau. Jetons un oeil au graphique, puis nous le commenterons ensuite. Volumes de transfert de bitcoins sur le réseau sur une base mensuelle et annuelle

Glassnode Si la courbe rouge mensuelle est supérieure à la courbe bleue annuelle, alors cela indique une expansion de l'activité sur la blockchain, typique de l'amélioration des fondamentaux du réseau, et une utilisation croissante de celui-ci. A l’inverse, si la courbe rouge mensuelle est inférieure à la courbe bleue annuelle, alors cela indique une contraction de l'activité sur la chaîne, typique d'une détérioration de l'attractivité du réseau, et d'une baisse de l'utilisation des acteurs du réseau. A l’heure actuelle, comme le montre le graphique ci-dessus, les volumes transférés sur le réseau sont très faibles, bien qu’un creux semble se former sur la moyenne mensuelle. Mais comparativement aux données historiques, il est nécessaire que les volumes deviennent importants pour, là-aussi, soutenir durablement le bitcoin. En définitive, bien que les métriques susmentionnées se retrouvent dans des zones historiques de points bas, la tendance de fond reste similaire avec une faible activité sur le réseau. Autrement dit, le récent rebond puissant du cours du bitcoin n’est pas aussi palpable, du moins pas dans les mêmes proportions, sur l’activité du réseau. Au contraire, l'offre détenue par les détenteurs à long terme continue de croître, ce qui peut être considéré comme un signal de force et de conviction pour cette catégorie d'investisseurs. Compte tenu de l'effet des détenteurs à long terme sur la tendance économique du réseau, surveiller leurs dépenses est probablement un outil clé à suivre au cours des prochaines semaines.

