L'échange de cryptomonnaies en faillite Bittrex Inc a reçu mercredi l'autorisation du tribunal d'emprunter 7 millions de dollars en bitcoins pour financer le début de son affaire en vertu du chapitre 11.

La société Bittrex, basée à Seattle, a déposé son bilan lundi, déclarant qu'elle avait l'intention de restituer les fonds de ses clients et de mettre fin à ses activités aux États-Unis. Les filiales internationales de la société continueront à exploiter des échanges de crypto-monnaies pour les clients en dehors des États-Unis, mais Bittrex a déclaré que l'environnement réglementaire américain était devenu intenable après que la SEC a poursuivi la société pour avoir prétendument exploité un échange de titres non enregistré.

Avant de déposer son bilan, Bittrex a cessé d'accepter de nouveaux dépôts de clients américains et a demandé à ses utilisateurs existants de retirer leur crypto-monnaie de la plateforme.

Les opérations américaines de Bittrex ne représentaient qu'une minorité de ses utilisateurs. Les bourses affiliées basées au Liechtenstein et aux Bermudes représentaient environ 77 % des 5,4 millions d'utilisateurs de la société au 27 mars, selon les documents déposés au tribunal.

Bittrex estime qu'il a suffisamment de cryptomonnaies pour rembourser intégralement tous les clients restants, et le prêt de faillite assurera une liquidation en douceur qui protège les actifs des clients, a déclaré l'avocat Susheel Kirpalani au juge des faillites américain Brendan Shannon lors d'une audience du tribunal mercredi à Wilmington, dans le Delaware.

M. Shannon a approuvé le prêt à titre provisoire, permettant à Bittrex d'emprunter 250 bitcoins à sa société mère Aquila Holdings, qui ne dépose pas le bilan. Bittrex demandera l'autorisation d'emprunter 450 bitcoins supplémentaires lors d'une audience en juin. La valeur totale du prêt proposé est de 19,7 millions de dollars, sur la base des cours du bitcoin au moment du dépôt de bilan.

M. Shannon a déclaré qu'il avait été convaincu d'accepter une "nouvelle monnaie" pour le prêt parce qu'elle proposait des conditions favorables par rapport à d'autres prêts de faillite, notamment un taux d'intérêt relativement bas de 4 % et des protections intégrées liées à la volatilité du prix du bitcoin. Bittrex a l'intention de rembourser le prêt en bitcoins et ne sera pas obligée de payer plus de 110 % de la valeur actuelle du bitcoin si elle est forcée d'acquérir plus de bitcoins pour rembourser le prêt, selon les documents du tribunal.

M. Shannon a également approuvé des mesures temporaires de protection de la vie privée permettant à Bittrex de supprimer les noms de ses clients des documents judiciaires. L'avocate de Bittrex, Patricia Tomasco, a souligné qu'un grand titulaire de compte possédait plus de 14 millions de dollars en crypto-monnaie sur la plateforme de Bittrex, et que révéler le nom de ce client l'exposerait à un barrage de courriels d'hameçonnage.

"C'est un prix assez élevé pour une escroquerie de faible technicité", a déclaré M. Tomasco.

M. Shannon a déclaré qu'il reviendrait sur la question de la protection de la vie privée lors d'une prochaine audience.

L'affaire est Bittrex Inc, U.S. Bankruptcy Court for the District of Delaware, No. 23-10598.

Pour Bittrex : Susheel Kirpalani et Patricia Tomasco de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

