BlaBlaCar a finalisé le rachat de Ouibus auprès de la SNCF. ' Cette acquisition du leader du transport en bus en France est une étape clé dans le déploiement d'une offre incluant covoiturage et bus en Europe ' indique le groupe.



En juin, BlaBlaCar a lancé BlaBlaBus sur les routes de France, d'Allemagne et du Benelux. A ce réseau s'ajouteront l'ensemble des lignes Ouibus qui deviendront des lignes BlaBlaBus, ainsi que 70 nouvelles lignes en Europe. Au total, le réseau BlaBlaBus couvrira 400 destinations d'ici à fin 2019.



D'ici le mois d'octobre, l'ensemble de la flotte Ouibus roulera aux couleurs de BlaBlaBus. La plateforme Ouibus.com restera cependant active pendant encore quelques mois.



