"Black Friday": la Poste se prépare à une avalanche de colis

Berne (awp/ats) - La Poste est prête pour le "Black Friday" et la haute saison des colis jusqu'à Noël. Au cours des prochaines semaines, elle distribuera jusqu'à 1,3 million de paquets par jour.

En raison des rabais accordés lors du "Black Friday", la Poste s'attend à partir de la semaine prochaine à un volume d'un million de colis par jour, écrit jeudi l'entreprise dans un billet de blog publié sur son site. Cela représente une augmentation de 60% par rapport à une journée moyenne.

Dans les semaines à venir, la tâche sera "herculéenne", estime la Poste. Le mardi est le jour de la semaine où le nombre de colis en cours d'acheminement est le plus élevé. La Poste part donc du principe que le jour de pointe absolu pour 2022 sera soit le 13, soit le 20 décembre.

Pour les collaborateurs et collaboratrices, il s'agit de loin de la période la plus difficile de l'année, explique Johannes Cramer, responsable Services logistiques et membre de la Direction du groupe Poste.

Collaborateurs supplémentaires

Afin de faire face à l'afflux de colis, la Poste a engagé 500 collaborateurs et collaboratrices temporaires entre novembre et mi-janvier. De plus, le secteur de la logistique peut compter sur 230 emplois à plein de temps de plus qu'à l'automne 2021.

La Poste indique qu'elle effectuera jusqu'à 700 tournées de distribution supplémentaires par jour jusqu'à Noël. Pour ce faire, elle a loué 350 véhicules de livraison supplémentaires. Jusqu'à la fin de l'année, les facteurs livreront les paquets également le samedi.

Les principaux risques qui pourraient entraîner des retards sont la neige, les absences pour cause de maladie ou de nouvelles restrictions liées au Covid-19 et une pénurie d'électricité.

