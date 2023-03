Black Knight vend une unité pour répondre aux préoccupations de la FTC concernant l'opération ICE

Intercontinental Exchange Inc (ICE) et Black Knight Inc ont accepté mardi de vendre l'une des unités du fournisseur de données hypothécaires afin d'apaiser les craintes antitrust, mais ils ont déclaré qu'ils porteraient la bataille devant les tribunaux pour sauver l'opération, si nécessaire.

L'unité Empower de Black Knight, qui aide les créanciers hypothécaires à gérer leurs coûts et à réduire le temps de traitement des demandes de prêt, sera vendue à une unité de la société canadienne Constellation Software Inc, ont indiqué les deux sociétés. Les actions de Black Knight ont augmenté de 4,4 %, tandis que celles du propriétaire de la Bourse de New York ont gagné près de 1,4 %. Les entreprises ont également modifié les conditions de l'accord afin de réduire l'évaluation de Black Knight à 11,7 milliards de dollars, soit une baisse de près de 11 % par rapport à l'évaluation obtenue lors de l'annonce de l'accord l'année dernière. L'accord a fait l'objet d'un examen minutieux de la part de la Federal Trade Commission, certains parlementaires américains craignant que le pouvoir de fixation des prix qu'obtiendrait l'ICE sur le marché des données hypothécaires n'entraîne une hausse des coûts pour les consommateurs. "L'ICE s'est engagée, entre autres, à plaider auprès de la FTC, si nécessaire, pour obtenir l'approbation de la fusion. Les autorités antitrust américaines ont adopté une position ferme à l'égard des fusions d'entreprises, en menant des batailles contre des sociétés dans des secteurs tels que les compagnies aériennes, la technologie et la finance. Empower et Encompass, l'unité d'ICE, sont les deux principaux fournisseurs de logiciels de montage de prêts, contrôlant ensemble plus de 60 % du marché, selon la Community Home Lenders Association, un groupe industriel qui a fait pression contre l'opération. Le mois dernier, Reuters avait rapporté que les entreprises prévoyaient de se séparer d'Empower.