BlackRock Investment Institute augmente sa surpondération du High Yield 0 08/09/2020 | 10:05 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



Dans ce contexte, il a abaissé son opinion tactique sur les obligations de qualité Investment Grade (IG) à "neutre", tout en augmentant en parallèle sa surpondération sur les obligations à haut rendement (High Yield), sur la base de leur potentiel de revenu.





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal Les marchés ont connu un fort rebond –après avoir touché le fond dans le sillage du coronavirus –grâce à la riposte massive déclenchée par les autorités et au redémarrage des économies, rappelle le BlackRock Investment Institute. Le resserrement des valorisations accroît le risque de volatilité, en particulier à l'approche d'une élection présidentielle américaine particulièrement clivante. Le "sell-off " qu'ont connu les marchés actions la semaine dernière en est une illustration, indique BlackRock Investment Institute.Dans ce contexte, il a abaissé son opinion tactique sur les obligations de qualité Investment Grade (IG) à "neutre", tout en augmentant en parallèle sa surpondération sur les obligations à haut rendement (High Yield), sur la base de leur potentiel de revenu. 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue