BlackRock a racheté 1,1 milliard de ses propres actions auprès de PNC Financial

Dans le cadre de la cession, annoncée hier, par son principal actionnaire, PNC Financial, de sa participation de 22,4% dans le numéro un mondial de la gestion d'actifs, BlackRock, ce dernier a racheté 2,7 millions de ses titres à 414,96 dollars par action. Ce qui représente un montant de 1,1 milliard de dollars comme indiqué mardi. Au total, PNC Financial a cédé 28,53 millions d'actions BlackRock au cours de 420 dollars et pourrait céder 2,875 millions d'actions supplémentaires en cas d'exercice de l'option de surallocation.