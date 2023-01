BlackRock affiche une collecte de 113,73 milliards de dollars au quatrième trimestre 13/01/2023 | 15:49 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires BlackRock a dévoilé des profits en nette baisse au quatrième trimestre. Le premier gestionnaire d'actifs du monde a vu son bénéfice net chuter de 23% à 1,26 milliard de dollars, soit 8,29 dollars par action. Il est ressorti à 8,93 dollars corrigé des éléments exceptionnels, dépassant le consensus FactSet s'élevant à 8,13 dollars. Dans le même temps, son chiffre d'affaires a reculé de 15% à 4,34 milliards de dollars, ressortant légèrement supérieur aux attentes.



Le bénéfice opérationnel du gérant d'actifs a baissé de 30% à 1,43 milliard de dollars, ce qui lui permet d'afficher une marge opérationnelle de 32,9% contre 39,9% au quatrième trimestre 2021.



Le montant des actifs sous gestion de BlackRock a chuté de 14% pour atteindre 8 594 milliards de dollars. L'encours moyen a reculé de 4% sur l'ensemble de 2022 à 8,948 milliards de dollars.



Il a enregistré une collecte de 113,73 milliards de dollars au quatrième trimestre contre 211,74 milliards de dollars, un an plus tôt. Pour les seuls actifs de long terme, le concurrent d'Amundi a attiré 145,683 milliards d'argent frais.





© AOF 2023 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMUNDI 0.84% 59.8 11.89% BLACKROCK, INC. -2.50% 739.14 6.67% S&P GSCI SILVER INDEX 0.90% 1181.4 -2.00%