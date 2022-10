BlackRock dit au Royaume-Uni "non" à l'arrêt des investissements dans le charbon, le pétrole et le gaz.

La réponse faisait partie de dizaines de déclarations d'entreprises au Comité d'audit environnemental, qui examine le rôle des institutions financières, y compris les signataires britanniques de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Les réponses ont été publiées sur le site Web du gouvernement.

La GFANZ se présente comme la plus grande coalition mondiale d'institutions financières engagées dans la transition de l'économie mondiale vers des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles, avec 500 membres de plus de 45 pays.

Lorsque le comité lui a demandé s'il soutiendrait un scénario net-zéro qui prévoit "qu'aucun nouvel investissement n'est nécessaire dans le charbon, le pétrole et le gaz", BlackRock a répondu : "Non."

"Le rôle de BlackRock dans la transition est celui d'un fiduciaire pour nos clients - il ne s'agit pas de concevoir un résultat spécifique de décarbonisation dans l'économie réelle", a déclaré la société cotée à la Bourse de New York avec une valeur de marché de 85,65 milliards de dollars, qui gère des actifs d'une valeur d'environ 8 000 milliards de dollars.

Un autre intervenant, HSBC, qui a également été attaqué par les activistes climatiques, a déclaré qu'il fallait continuer à investir dans les sources existantes de production de pétrole. Elle a déclaré qu'un abandon abrupt du charbon nuirait à de nombreuses économies asiatiques et en développement où plus de personnes dépendent du charbon.

Le patron de BlackRock, Larry Fink, a défendu les investissements de la société dans le secteur de l'énergie contre les critiques émanant de nombreux camps dans le débat sur les carburants à faible teneur en carbone.

"BlackRock développe des outils qui aident nos investisseurs et nos clients à évaluer comment la transition est susceptible de se dérouler et à soutenir la navigation des clients dans la transition et - pour ceux qui choisissent - à l'accélérer."

Les écologistes ont protesté contre le fait que BlackRock fait trop peu pour faire pression en faveur d'un changement au sein des sociétés du portefeuille de combustibles fossiles, tandis que les politiciens républicains américains l'ont accusé de boycotter les actions énergétiques.

À une autre question sur la politique de la société concernant le retrait des actifs en combustibles fossiles qu'elle détient, BlackRock a répondu au comité britannique qu'elle comptait rester un investisseur à long terme pour le compte de ses clients dans les secteurs à forte intensité de carbone.

Vanguard, un autre grand gestionnaire d'investissement, a déclaré au comité qu'il n'avait pas d'approche globale ni de politique à l'échelle de l'entreprise concernant l'exclusion des combustibles fossiles, et qu'il n'avait pas de "point de vue d'entreprise" sur le scénario qui prévoyait aucun nouvel investissement dans le charbon, le pétrole et le gaz.