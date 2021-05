BlackRock dit qu'il "étudie" les crypto-monnaies mais évoque la volatilité.

En réponse à un actionnaire qui demandait si la société allait investir dans le bitcoin, Fink a déclaré lors de son assemblée annuelle : "La firme a suivi l'évolution des crypto-actifs. Nous étudions ce que cela signifie, l'infrastructure, le paysage réglementaire."

BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde gérant environ 9 000 milliards de dollars, est un investisseur à long terme, a déclaré Fink. Et les crypto-monnaies pourraient potentiellement jouer un rôle dans l'investissement à long terme en tant que classe d'actifs similaire à l'or.

Pour l'instant, il est trop tôt pour déterminer si les crypto-monnaies sont "juste un outil de trading spéculatif", a-t-il dit. Il a également noté que les courtiers sont ceux qui gagnent le plus d'argent grâce à la volatilité de nombreuses cryptocurrences et à leurs larges écarts entre les offres et les demandes.

Plus tôt dans la réunion, BlackRock a déclaré que l'ensemble de ses 16 candidats au poste d'administrateur avaient été élus avec la majorité des votes des actionnaires. Il a également déclaré que la rémunération des dirigeants avait été soutenue par 93% des votes des actionnaires.

Une résolution des actionnaires visant à transformer la société en une société d'intérêt public - dans le but de mettre toutes les parties prenantes sur un pied d'égalité avec les actionnaires - a été rejetée, ne recueillant que 2,3 % des voix. Le vote était conforme à ce que des propositions similaires ont reçu cette année dans d'autres grandes entreprises et sociétés financières américaines.